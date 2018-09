30 Millionen bleiben an Stadt hängen

Ellwangen hat den Zuschlag bekommen, die Großveranstaltung 2026 auszurichten. Aber nimmt die Stadt das Angebot auch an? Darüber entscheidet der Gemeinderat Ende September.

Ellwangen. Der Ellwanger Gemeinderat macht’s spannend: Wird die Stadt die Landesgartenschau 2026 nun ausrichten oder das Angebot doch ausschlagen?

Bevor der Gemeinderat am 27. September endgültig darüber entscheiden wird, diskutierten bereits mehrere Gemeinderatsausschüsse gemeinsam das Thema und stimmten schließlich ab: Das hätte eine echte Vorentscheidung sein können, weil dabei ja alle Stadträte mit am Tisch saßen. Doch einige zeigten sich zögerlich.

17 Stadträte, darunter vor allem von der CDU, votierten in der Beschlussempfehlung für den Gemeinderat für die Landesgartenschau (LGS), einer – Hariolf Höll von den „Freien“ – stimmte dagegen, alle anderen enthielten sich der Stimme.

Weil das Gremium 35 Mitglieder hat und am Ende die (Pro-)Stimme des Oberbürgermeisters dazukommt, könnte die finale Abstimmung theoretisch Stimmengleichheit, ein Patt bringen.

Realistisch betrachtet wird es dazu aber sicher nicht kommen. Die Stimmung in der Bevölkerung scheint überwiegend pro LGS zu sein, und so wird sich am 27. September denn wohl auch eine entsprechende Ratsmehrheit finden.

„Die Chance kriegen wir jetzt, sonst nie mehr“, appellierte eingangs der OB und betonte, es gehe ja nicht nur um die LGS 2026, sondern um den Mehrwert, den die Ellwanger darüber hinaus dauerhaft von den Maßnahmen haben, von der Jagstrenaturierung bis zur Bahnunterführung. „Es isch a Haufa Geld“, gab er zu, versprach aber, dass trotzdem noch genug für andere Investitionen übrig sei.

Stadtkämmerer Joachim Koch hatte Zahlen vorbereitet. Denen ist als Fazit zu entnehmen, dass – vorausgesetzt die Teuerungsrate liegt nicht über 1,5 Prozent – Folgendes zu stemmen ist: die Daueranlagen kosten vermutlich um die 24 Millionen Euro, davon muss die Stadt rund 13,8 Millionen tragen; der Grunderwerb kostet zirka 720 000 Euro; die temporären Anlagen (für die Durchführung der eigentlichen LGS) kosten voraussichtlich etwa 15,3 Millionen Euro, bei einem städtischen Anteil von rund 4 Millionen Euro; für Begleitprojekte müssen etwa 16,7 Millionen Euro aufgewendet werden, von denen die Stadt etwa 10,8 Millionen betreffen.

Schulden abstottern

Damit kommt man auf einen städtischen Gesamtanteil von geschätzt rund 30 Millionen Euro. Welche einzelnen Posten dazugehören, können Interessierte auf der Internetseite der Stadt Ellwangen nachlesen (Hinweis am Ende des Artikels).

Einzelne Punkte daraus: Zum Beispiel der Brückenpark (unter der Hochbrücke) soll etwa 2,9 Millionen Euro kosten, die Renaturierung der Jagst allgemein 2,37 Millionen Euro, die Schau- und Themengärten etwa 340 000 Euro, ein Aussichtsturm 400 000 Euro, WC-Anlagen rund 200 000 Euro, für Personal und Organisation werden 7,2 Millionen Euro fällig, für den anschließenden Rückbau der temporären (zeitweiligen) Anlagen etwa 300 000 Euro, die Unterführung am Bahnhof drei Millionen Euro, ebenso die Unterführung der Bachgasse, der Neubau des Jugendzentrums, das ja dem Brückenpark weichen muss, etwa 1,5 Millionen Euro, Baumaßnahmen am Schießwasen rund 2,7 Millionen Euro. Mit Einnahmen aus Eintrittsgeldern von 7,9 Millionen wird gerechnet, dazu kommen weitere Einnahmen, die sich dann insgesamt auf etwa 11,3 Millionen Euro summieren sollen.

Der Stadtkämmerer hat ausgerechnet, wie die Stadt die dafür nötigen Schulden (30 Millionen Euro) abstottern kann: über einen Zeitraum von 37 Jahren mit Zins- und Tilgungsraten von jährlich rund 1,13 Millionen Euro.

Bürger offenbar begeistert

Auf eine Frage, ob mehr Zuschüsse zu erwarten seien, wenn die ganze Sache teurer komme, antwortete Stadtplaner Klaus Ehrmann, dass dies denkbar sei, aber nicht sicher. OB Hilsenbek ergänzte später, dass für Städte mit Landesgartenschau erfahrungsgemäß eine Menge Fördertöpfe aufgehen.

Rolf Merz sprach für die CDU, dass die Bürger offenbar begeistert von der Landesgartenschau seien und der Gemeinderat damit nicht nur für eine LGS, sondern für die „Weitergestaltung der Stadt“ votiere. Damit könnten Fortschritte erzielt werden, die sonst gar nicht möglich wären, sagte Merz und forderte auf, dafür auch ein kleines Risiko einzugehen. Auch Hariolf Brenner (Freie) sieht darin die Möglichkeit „für eine zukunftsorientierte Stadtplanung“. Seine kritische Frage, ob eine angenommene Teuerungsrate von 1,5 Prozent realistisch sei, musste Stadtplaner Ehrmann ausweichend sinngemäß so beantworten: Keiner kann in die Zukunft sehen. Auch Claudia Wagner (Grüne) sprach sich für die LGS aus, die habe eindeutig Priorität vor einem Stadthallenneubau. fro

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018