500 Euro für die Klassenkasse „erschätzt“

Niederstetten.Bei der Ausbildungsbörse in Weikersheim gab es so einiges zu entdecken und sehr viele Informationen zu interessanten Ausbildungsberufen. Auch gab es an einigen Ständen Gewinnspiele. Das Weikersheimer Ingenieurbüro Metzger versuchte das Interesse der Schüler zu wecken: So gab es am Stand von IB Metzger 500 Euro für die Klassenkasse zu gewinnen. Die Schüler mussten das Gewicht eines mit

...