Öchsner tritt zurück

Tauberrettersheim.Bürgermeister Hermann Öchsner will zurücktreten. Der Tauberrettersheimer Verwaltungschef kündigte seinen Rückzug per Einladung zur nächsten Sitzung des Gemeinderats Tauberrettersheim an, die am Montag, 28. Mai, um 20 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal, stattfindet (siehe auch die nebenstehende Sitzungs-Tagesordnung).

In der Sitzung soll auch bereits ein Termin für die „Neuwahl erster

...

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.05.2018