Öffnungszeiten neu strukturiert

Neuenstein.Ab dieser Woche öffnet das Hohenlohe-Zentralarchiv in Neuenstein seinen Lesesaal jeden ersten Freitag im Monat von 10 bis 19 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9.30 bis 14 Uhr. Die bisherigen Öffnungszeiten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bleiben daneben bestehen.

„Wir möchten, dass alle Interessierten, ob jung oder alt, gleichermaßen eine reelle Chance haben, das Hohenlohe-Zentralarchiv zu besuchen“, so Dr. Ulrich Schludi, der Leiter des historischen Archivs für Hohenlohe. Insbesondere Berufstätigen soll durch die neuen Öffnungszeiten die Möglichkeit zur Archivnutzung erleichtert werden. Vorerst handelt es sich um ein Pilotprojekt, bei dem Dr. Schludi hofft, mehr über die Wünsche und Bedürfnisse der Nutzer herauszufinden: „Wir sind gespannt, welcher der beiden Tage in der Region besser angenommen wird und laden alle Interessierten ein, sich an dieser Testphase rege zu beteiligen.“

Über das Jahr lädt das Hohenlohe-Zentralarchiv ferner zu zahlreichen Veranstaltungen ein, die historisches Wissen vermitteln. hza