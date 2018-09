Über Täler und Höhen am Vorbach

Niederstetten.Im Rahmen der Taubertäler Wandertage führt die Ortsgruppe Niederstetten am Sonntag, 14. Oktober eine Rundwanderung durch. Treffpunkt für die Wanderung ist um 13 Uhr am Frickentalplatz in Niederstetten. Die Tour führt über naturbelassene Wege und Pfade, vorbei an Oberstetten, ins Waldgebiet der „Braunst“. An der schönen gelegenen Waldhütte ist eine Rast bei Kaffee und Blooz vorgesehen. Die Strecke führt weiter Richtung Sichertshausen. Über das Sichertshäuser Tal geht es nach Niederstetten zurück. Die Wanderstrecke beträgt 14 Kilometer. Dabei sind 240 hm im Auf- und Abstieg zu bewältigen. Die Rückkehr nach Niederstetten ist für 17.30 Uhr vorgesehen. Anmeldung bis 10. Oktober ist erforderlich. Die Wanderung wird von Helmut Leitner, Telefon 07932/8500 geführt. Für die Verkostung wird ein Unkostenbeitrag erhoben.

