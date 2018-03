Abschaffung der Wehrpflicht „war ein schwerer Fehler“

Anzeige

Nach Oberstleutnant Vogt wurde in den letzten zehn Jahren ein dreistelliger Millionenbetrag in die Infrastruktur des Flugplatzes investiert. Der Höhepunkt war die Besichtigung des NH-90 (Nato-Helicopter 90). Es handelt sich um einen militärischen Transporthubschrauber der 10-Tonnen-Klasse.

Der NH90 ist der erste Militärhubschrauber, der über ein elektronisches Flugsteuerungssystem gesteuert wird. Infolge einer Vielzahl von technischen Mängeln sind selbst über 20 Jahre nach dem Erstflug, noch nicht alle ausgelieferten Maschinen voll einsatzbereit. „Als Besucher hatte man den Eindruck, trotz aller Professionalität, die die Soldaten vor Ort ausstrahlen, man kämpft mit einer Mängelverwaltung“, so die Liberalen in einer Pressemitteilung.

Als Mediziner im Einsatz

Rund 3700 Soldaten befinden sich weltweit im Einsatz – von Afghanistan bis in die Westsahara. Darunter leidet logischerweise die „normale“ Aus- und Weiterbildung.

Im Anschluss erfolgte noch eine Besichtigung des zivilen Teils des Flugplatzes. Joachim Himmrich erläuterte in einem Vortrag die Geschichte des Niederstettener Flugplatzes, die bis in die Anfänge der Fliegerei zurückreichen. Michael Schäfer, als einer der Geschäftsführer der Niederstettener Flugplatz GmbH, zeigte auf, wieviel durch die Gesellschaft in den Flugplatz investiert wurde.

Am Abend referierte Dr. Gerhard Aden, MdL zum Thema „Sicherheitspolitik“. Aden hat als Mediziner an zahlreichen Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilgenommen, so in Kambodscha, Kosovo, Mali, Somalia und Afghanistan. Einer der Schwerpunkte der Arbeit der Bundeswehr lag dabei auf der humanitären/medizinischen Hilfe. Im Gegensatz zu anderen Nato-Ländern verfügt Deutschland auf diesem Gebiet über modernste Einrichtungen und hat sich nicht zuletzt dadurch Freunde geschaffen.

Gerhard Aden aus Rottweil ist finanzpolitischer Sprecher der FDP- Fraktion im Landtag. Sein Interesse gilt darüber hinaus der Sicherheitspolitik.

In einem großen historischen Bogen zeichnete Aden die wechselvolle europäische Geschichte nach. Zu einem der großen Mitspieler der europäischen Politik wurde Deutschland – im Gegensatz zu England und Frankreich - erst mit der Reichsgründung 1871. Die besondere geopolitische Lage beeinflusste von Anfang an die Politik Deutschlands.

Während bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts die Weltpolitik weitgehend in Europa stattfand, verlagerten sich die Schwerpunkte der Politik und wurden dominiert durch den Ost-West-Konflikt.

Ein Gedanke durchzog den gesamten Vortrag: Deutschland muss stets eine klare Haltung einnehmen, muss berechenbar sein. Schaukelpolitik oder unklare Positionen wie man sie bei den Linken und der AfD antrifft, sind gefährlich. Die damals umstrittene Entscheidung Adenauers, sich dem Westen anzuschließen, und dafür die Teilung Deutschlands in Kauf zu nehmen, war „ex post richtig“.

Mit der Wende 1989/90 konnte dank der Unterstützung des damaligen amerikanischen Präsidenten Bush senior und einer klugen Politik unter Kohl/Genscher die Wiedervereinigung erreicht werden. Der Referent bedauerte, dass die Versprechungen an Russland, mit der NATO-Osterweiterung zurückhaltend zu sein, nicht eingehalten worden seien. Unsere heutigen Konflikte mit Russland seien auch darauf zurückzuführen.

Abbau „ging zu weit“

Während 1989 in Westdeutschland noch 500 000 Mann unter Waffen standen, in Ostdeutschland 250 000 Mann, bekam die Bundeswehr, vereinigt mit der ostdeutschen Volksarmee eine „Friedensdividende“ und wurde drastisch abgebaut.

Die Aufgaben verlagerten sich von der „Landesverteidigung“ hin zu einer Armee deren Hauptaufgabe das „internationale Krisenmanagement“ ist und dies mit einer nur zur Landesverteidigung geeigneten Ausrüstung.

Nach Ansicht des Referenten ging allerdings der Abbau der Bundeswehr zu weit. Insbesondere die Abschaffung der Wehrpflicht war seiner Meinung nach ein „schwerer Fehler“. Die Bundeswehr habe dadurch ein nur eingeschränktes Potenzial an qualifiziertem Nachwuchs und zudem fehlt in der Gesellschaft ein wichtiges „Integrationsinstrument“.

Derzeit beobachtet der Referent allerdings ein gewisses „Roll back“. Die unberechenbare Politik des amerikanischen Präsidenten zwinge Europa zu einer besseren Koordinierung und zu einer Steigerung der Militärausgaben.

Politisch „träumt“ der Referent von einer „Europäisierung der französischen Atomwaffen und UN-Politik“. Die Intensivierung des europäischen Einigungsprozesses sei unerlässlich, wobei der Referent der deutschen Politik höchste Sensibilität anrät, denn trotz des generellen Einigungswillens aller europäischen Länder gibt es immer noch altes Misstrauenspotential zwischen den Europäern.

Deutschland geht es gut – so sagt man. Aber die Basis ist die Sicherheit. Es bleibe das oberste Ziel deutscher Sicherheitspolitik, die Sicherheit und den Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, so Aden.

In einer angeregten Diskussion wurden die angeschnittenen Themen vertieft. lf

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018