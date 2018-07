Absolventen schlagen die Profilaufbahn ein

Anzeige

Auch die Elternvertreterinnen der Realschul- und Hauptschulklassen hatten zusammen mit der Elternbeiratsvorsitzenden Sport und insbesondere Fußball als Anknüpfungspunkt für ihren Beitrag gewählt, das Thema zog sich wie ein roter Faden durch die Veranstaltung. Die an diesem Abend stattfindende Feier des Schulabschlusses sei gewissermaßen eine Meisterfeier. Gute Trainer (in diesem Fall die Klassenlehrkräfte Schramm, Mühleck und Lück) hätten zusammen mit einem ausgezeichneten Begleiterstab (die Fachlehrer) eine Mannschaft geformt, die im Wettkampf ausgezeichnet bestanden habe. Anschließend kamen die Schülervertreter der Abschlussklassen zu Wort. Während Lara Buhic sich mit persönlichen Worten an ihre Mitschüler wandte, beschrieb Nils Schuler seine und die Schulzeit seiner Klassenkameraden treffend als „Weg durch das Labyrinth Schule“. In seinem Rückblick zog er ein durchweg positives Fazit dieses Weges. „Auch wenn manche von uns es nicht gerne zugeben“, so der Klassensprecher der Abschlussklasse H9, „wir gingen gerne in diese Schule“.

Die Klassenlehrkräfte hatten anlässlich der Fußball-WM auch den Sport als Aufhänger für ihre Worte an die Absolventen gewählt. Man sei stolz auf die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler, die „im Gegensatz zur Deutschen Fußballnationalmannschaft ihre Ziele erreicht hätten“. An Hand von Bildern wurde auf die vergangenen Schuljahre am BZN zurück geblickt. Nun, da diese Vorbereitungsphase mit der „Siegerehrung“ zu Ende ginge, treten die Absolventen in die Profilaufbahn ein, in der in besonderem Maße Zielstrebigkeit, Ausdauer, Durchhaltevermögen, insbesondere aber auch Fairness und Freude am Spiel gefordert seien. Nun folgte der große Moment der Zeugnisübergabe sowie der Preise und Belobigungen. Dass ein besonderer Jahrgang in diesem Schuljahr das BZN verlässt, konnte nicht nur am Gesamt-Notendurchschnitt von 1,9, sondern insbesondere daran abgelesen werden, dass 69 Prozent der Schülerinnen und Schüler eine Auszeichnung in Form einer bzw. eines Preises erhielten.

Auszeichnungen übergeben

Ergänzt wurden die Auszeichnungen durch die Verleihung von Fachpreisen und zwei besonderen Auszeichnungen: Kai Hemmersbach zeichnete namens des Freundeskreises des Bildungszentrums Lara Buhic für ihr langjähriges, vielseitiges soziales Engagement aus. Sie habe sich, so Hemmersbach, stets als Vorbild für die Schüler des BZN präsentiert und habe somit die Auszeichnung als „Spielerin des Jahres 2018“ mehr als verdient.

Nun betrat Heike Naber, Bürgermeisterin der Stadt Niederstetten die Bühne und richtete Grußworte an die Abschlussschüler. Diese dürften zu Recht stolz auf das Erreichte sein und hätten nun allen Grund zum Feiern.

Ausdrücklich dankte Naber den „Menschen, die Euch diesen Weg bereitet haben“, den Eltern und Lehrkräften. Anschließend verlieh die Bürgermeisterin den traditionellen Sonderpreis der Stadt Niederstetten für die beste Leistung im Fach Geschichte an Niklas Zink.

Im zweiten Teil des Abends verabschiedeten sich die Schüler mit einem Quiz und kleinen Geschenken von ihren Lehrkräften, bevor sie mit einem Formationstanz ihre sportlichen und rhythmischen Fähigkeiten unter Beweis stellten.

Den Abschluss am Bildungszentrum sowie Belobigungen (B) bzw. Preis (P) haben erreicht: Abschlussklasse H 9: Lukas Marquardt, Christian May, Richard Österlein, Nils Schuler (B), Oliver Schulz, Domenic Weber, Lea Buhic (B), Anja Hellenschmidt, Josephine Leps.

Abschlussklasse R 10: Eduard Fritzler, Jonas Herrmann (B), Luka Kümmerer (P), Moritz Lang (P), Marcel Langolf (B), Johannes Muhler, Fabian Schmezer (B), Simon Schmezer (B), Tim Schmitt (B), Moritz Schwarz, Niklas Zink (P), Selina Bauer (B), Lara Buhic (B), Saskia Busch (P), Sina Dewald (P), Nicole Elenberg B), Jana Fabijan (B), Jolene Rehal (P), Johanna Ruck (P), Johanna Schämer (B), Leonie Weinmann (P), Cara-Ina Weiß, Jennifer Wiedemann (B), Debora Wilhelm (P), Xenia Wochmjanin, Maria Zendler (P).

Preise für besondere Leistungen in einzelnen Fachbereichen erhielten: Nils Schuler (Projektprüfung), Maria Zendler, Tim Schmitt ( Religion ), Moritz Lang (EWG), Jennifer Wiedemann, Anja Hellenschmidt (Bildende Kunst), Johanna Ruck (Musik), Xenia Wochmjanin, Jonas Herrmann (Sport), Leonie Weinmann (Mensch und Umwelt), Nicole Elenberg (Englisch, Französisch), Jolene Rehal (Deutsch, Ethik), Niklas Zink (Mathematik, Technik, NWA, Geschichte), Lara Buhic (Sonderpreis des Fördervereins für soziales Engagement). bzn

