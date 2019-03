Niederstetten.Ärzte dafür zu gewinnen, sich auf dem Land niederzulassen, statt in die Ballungsgebiete zu gehen, wird immer schwieriger. In Niederstetten ist es jetzt gelungen. Dort übernimmt Zahnarzt Dr. Richard Rogge die Nachfolge von Dr. Adalbert Ruhnke, der sich nach 34 Jahren zur Ruhe setzt.

„Es ist alles andere als selbstverständlich, dass eine Praxis heutzutage einen Nachfolger findet“, sagte Bürgermeisterin Heike Naber bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend im „Kult“. Dass das geklappt hat, darum hatte sich Dr. Ruhnke selbst bemüht. Aber auch die Stadt hat einen Anteil geleistet: Sie hat sich finanziell an der Praxisgründung beteiligt, sagte Bürgermeisterin Naber, denn nur bei Hausärzten würde das Land die finanzielle Unterstützung der Mediziner übernehmen. Und es war ein „glücklicher Zufall“, so Ruhnke, denn Dr. Rogge, der 20 Jahre lang in einer Gemeinschaftspraxis in Bad Mergentheim praktizierte, hatte bereits Kontakte nach Freiburg geknüpft, um dort eine eigene Praxis zu eröffnen.

Auch deshalb sei die Stadt Niederstetten Dr. Ruhnke „zu großem Dank verpflichtet“, sagte Naber, die dessen Verabschiedung und die Vorstellung Rogges ganz offiziell im Gemeinderat vollziehen wollte. Ruhnke, der aus dem Ruhrgebiet stammt und in Kiel studiert hat, sei nicht nur ein „wunderbarer Mensch“, sagte Naber, sondern auch ein „Fachmann, der vielen Menschen geholfen hat“.

Dr. Ruhnke erinnerte sich in seiner Abschiedsrede an das Jahr 1985, als er mit seinen „langen Beinen in den kleinen Fiat“ des damaligen Bürgermeisters Kurt Finkenberger gestiegen sei. Dieser wollte unbedingt, dass Ruhnke sich in Niederstetten niederließ und präsentierte ihm bei dieser Fahrt ein Grundstück mit den Worten: „Das könnte ihr Bauplatz sein“. Ruhnke blieb und sagt rückblickend: „Meine Familie und ich sind hier äußerst glücklich geworden.“ Das liege vor allem an den Menschen, denen er hier begegnet sei und die ihm ihr Vertrauen geschenkt hätten. Im Blick auf seinen Nachfolger war sich Ruhnke sicher, dass „er die Praxis in meinem Sinne und fachlich wahrscheinlich noch besser weiterführen wird“.

Dr. Rogge stellte sich mit einer kleinen Power-Point-Präsentation vor. Sein Steckenpferd sei neben der Kinderheilkunde auch die Parodontologie. sem

