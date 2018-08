Akute Borkenkäfergefahr

Hohenlohekreis.Aufgrund der massiven Trockenphase im Juli und August in diesem Jahr sind die Fichtenwälder der Region sehr geschwächt, und die Borkenkäfer (Kupferstecher und Buchdrucker) breiten sich nach Angaben des Hohenloher Landratsamtes gerade massiv aus. Auf Flächen, auf denen Anfang des Jahres Sturmschäden aufgetreten sind, ist derzeit eine Massenvermehrung der Forstschädlinge zu beobachten.

Das Forstamt appelliert an alle Eigentümer und an die Bevölkerung um Unterstützung, um der weiteren Ausbreitung der Käfer entgegen zu wirken. Eine regelmäßige Kontrolle der gefährdeten Bestände sei unerlässlich. Merkmale für Borkenkäferbefall: braunes Bohrmehl am Stammfuß und in den Rindenschuppen (wie Kaffeepulver); Einbohrlöcher in der Rinde; Rindenabschläge durch Specht unterhalb des Kronenansatzes, aber auch im Kronenbereich sowie im oberen Kronenbereich großflächig braune Nadeln und Zweige. Sind solche Befallszeichen aufzufinden, müssen die Bäume unverzüglich eingeschlagen werden. Bereits trockene Bäume und Bäume, bei denen die Rinde komplett abgefallen ist, stellen für den umgebenden Waldbestand keine Gefahr mehr da. Diese können auch zu einem späteren Zeitpunkt eingeschlagen werden. Befallene Hölzer, die über die Forstbetriebsgemeinschaften, das Forstamt bzw. die Holzverkaufsstelle vermarktet werden sollen, sind vor Beginn der Aufarbeitung den Forstrevierleitern zu melden. Erfolgen eine vorherige Absprache sowie und Mengenmeldung nicht, kann der Holzverkauf nicht gewährleistet werden. Die Mindestverkaufsmenge je Lagerplatz liegt bei zehn Festmeter.

Auskünfte erteilen der zuständige Revierförster oder das Forstamt des Hohenlohekreises, Telefon 07940/ 18-560. Bürger, die einen massiven Befall entdecken, sind ebenfalls aufgerufen, dies mitzuteilen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018