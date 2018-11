Aladin bringt sogar seine Prinzessin mit

Ein neues Märchenbild ergänzt den beliebten Niederstettener Weihnachtsmarkt: Aladin und die Wunderlampe.

Niederstetten. Der „Märchenhafte Weihnachtsmarkt“ in Niederstetten zählt zu den schönsten in der Region und ist wieder um ein Märchenbild reicher: Aladin und die Wunderlampe aus den Märchen aus 1001 Nacht.

Im Märchenhof Wild wird sich der Neuzugang neben Aschenputtel ein lauschiges Plätzchen suchen. Bis es soweit war, hatte Weihnachtsmarkt-Organisatorin Heidi Maedel aber wieder jede Menge Arbeit. Die Puppen mussten besorgt werden, die Kleider genäht, die Perücken gekauft, das Märchenzelt aufgebaut, die Kissen bestickt, die Palmen dekoriert... All das, damit die kleinen und großen Gäste ab dem 6. Dezember Aladin und seine Prinzessin bestaunen können.

Neben den zauberhaften Märchenbildern gibt es in diesem Jahr wieder ein interessantes, spannendes und unterhaltsames Programm.

Kleine und große Engelchen können in der „Himmelswerkstatt“ weihnachtliche Kostbarkeiten basteln. Geöffnet ist diese während des Weihnachtsmarkts am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Scheune neben dem Modehaus Seybold-Haas. Auf dem Weg durch die Stadt begegnen den Kindern an Straßen und Plätzen neben Aladin noch viele weitere bekannte Märchengestalten wie Dornröschen, Hänsel und Gretel, Frau Holle, der Froschkönig und viele weitere lebensgroße Figuren.

Frau Holle schüttelt die Betten aus, das Sterntalerkind streut seine goldenen Taler, die Schneekönigin verbreitet ihre eisige Pracht und „Allerleirauh“ freundet sich mit den Tieren des Waldes an. Wer findet alle Märchen? Wer weiß, wo sie stehen?, darum geht es beim Märchensuchspiel. Wer mitmachen möchte, kann die Teilnahmebögen an den Weihnachtsmarkthütten bekommen und ausgefüllt am Weihnachtsmarkt-Häuschen von Elektro Keim abgeben.

Geschichten lauschen

In der Märchenscheune am Schimmelturm werden wieder Märchen vorgelesen, denen man lauschen kann. Außerdem ist der Nikolaus zu Gast. Am Donnerstag, 6. Dezember, kommt er um 17.30 Uhr ans Bildungszentrum und am Freitag, 7. Dezember, zwischen 16 und 17 Uhr ans Rathaus. Er hofft, dass ihn viele Kinder im Fackelschein zum Weihnachtsmarkt begleiten.

Letztes Jahr haben die Kinder wunderschöne Bilder gemalt. Dieses Jahr wünscht sich der Nikolaus ein Bild vom Christkind. Wer ihn besucht und ein schönes Bild gemalt hat, und seinen Namen, Adresse und Alter hinten auf dem Bild angegeben hat, für den gibt es eine kleine Belohnung. Die besten Kunstwerke werden sogar prämiert und alle Bilder werden ab Samstag 8. Dezember ab 14 Uhr in der Rathausgasse 2 am Le Plessis-Bouchard Platz ausgestellt. Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes sind am 6. Dezember von 17 bis 21 Uhr, am 7. Dezember von 16 bis 21 Uhr, am 8. Dezember von 14 bis 21 Uhr und am 9. Dezember von 13 bis 19 Uhr. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018