Alexander Gerst funkt in die Heimat

Künzelsau.Der Künzelsauer Astronaut Alexander Gerst ist schon intensiv bei der Arbeit und seit zwei Wochen auf der Internationalen Raumstation ISS. Bis zum Ende seiner Mission im Dezember wird er an mehr als 300 Experimenten im All gearbeitet haben.

Am Donnerstag, 26. Juli berichtet der ESA-Astronaut live aus dem Weltraum über seine Mission und seinen Aufenthalt in der ISS. Der „Live-Call“ wird auf einer großen Leinwand in Künzelsau in der Hauptstraße übertragen.

Großes Rahmenprogramm

Gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und dem Hohenlohekreis bereitet die Stadtverwaltung Künzelsau ein zweistündiges Rahmenprogramm vor. Die rund zwanzigminütige Funkverbindung findet voraussichtlich in einem Zeitfenster zwischen 16 und 18 Uhr statt. Auf der Bühne in Künzelsau werden Vertreter von ESA und DLR erwartet, darunter auch Missionsmanager Volker Schmid. stv