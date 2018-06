Alle beteiligten Kräfte optimal einsetzen

Anzeige

Sechs europäische Nationen nahmen mit 29 Luftfahrzeugen und 1200 Soldaten an der Übung „Hot Blade“ in Portugal teil. Mittendrin die Heeresflieger des Transporthubschrauberregiments 30.

Niederstetten. Die Übung Hot Blade 2018 fand auf der Air Base 11 in Beja, Portugal statt. In Zusammenarbeit zwischen der europäischen Verteidigungsagentur (European Defence Agency /EDA) und den portugiesischen Streitkräften wurde die anspruchsvolle Übung geplant und vorbereitet. Fliegerisch nahmen Belgien, Ungarn, die Niederlande, Slovenien, Portugal und Deutschland teil. Ziel der Übung war die Vorbereitung und Ausführung von fliegerischen Missionen im multinationalen Rahmen, um die Interoperabilität zu steigern. Die Missionen und das Umfeld sollten dabei möglichst nahe an aktuelle Einsatzszenarien angelehnt sein.

Mit insgesamt sechs NH90 stellte Deutschland das größte Kontingent unter den teilnehmenden Nationen. Oberstleutnant Schinkel, Kommandoführer des deutschen Kontingentes beschreibt die Bedeutung der Übung für die Niederstettener Heeresflieger im Detail: „Wir nutzten die Übung Hot Blade nicht nur als rein fliegerische Übung, sondern auch als Einsatzerprobung und Besatzungstraining“. Geübt wurden fliegerische Verfahren zur Steigerung der Interoperabilität, speziell die Zusammenarbeit mit den niederländischen Kräften als Vorbereitung für gemeinsame Operationen innerhalb der Division Schnelle Kräfte (DSK).