Alle fünf Kriterien werden erfüllt

Schwäbisch Hall.Schwäbisch Hall darf für weitere zwei Jahre den Titel einer Fairtrade-Town führen. Der Verein TransFair hat nach eingehender Prüfung bestätigt, dass die Stadt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne erfüllt. Dazu zählt zum Beispiel der Ausschank von fair gehandeltem Kaffee im Rathaus und bei Sitzungen des Gemeinderats, die Einrichtung einer Steuerungsgruppe zum fairen Handel und ein gewisses Angebot an fair gehandelten Produkten in den örtlichen Geschäften und Gastronomiebetrieben.

Schwäbisch Hall, das erstmals als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet wurde, gehört damit auch weiterhin zu den rund 600 Kommunen in Deutschland, die diesen Titel tragen. „Mit der Förderung des fairen Handels übernehmen wir Verantwortung für die Menschen in den Ländern des Südens. Unsere Kaufentscheidungen bestimmen die dortigen Produktionsbedingungen, deswegen heißt es für uns: global denken, lokal handeln“, so der städtische Klimaschutzbeauftragte Stefano Rossi, der die Aktivitäten der Stadt zum Thema Fairtrade koordiniert. pm

