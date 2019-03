Alles neu im Lerchenweg

Niederstetten.Umfangreiche Baumaßnahmen sind im Niederstettener Lerchenweg geplant. Dort sollen nicht nur die Kanalisation, sondern auch die Wasserleitung und der Straßenbau erneuert werden. Da die Wasserleitung dem Zweckverband Hohenloher Wasserversorgungsgruppe gehört, wird sie die Kosten von rund 225 000 Euro hierfür übernehmen.

Für die Maßnahme wurden im Bereich Straßenbau bereits 90 000 Euro aus dem Ausgleichsstock bewilligt. Außerdem gibt es für die Kanalisation aus den „Förderrichtlinien Wasserwirtschaft“ noch 123 800 Euro Zuschuss. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend die Arbeiten an die günstigste Bieterin vergeben, die Firma Benninger-Bau aus Bad Mergentheim, die diese für 752 879,60 Euro ausführen wird. André Metzger vom Ingenieurbüro Dreikant in Weikersheim erläuterte dem Gemeinderat neben der Notwendigkeit der Maßnahme auch die Kosten- und die Zeitplanung. Die Untersuchung des Kanals habe ergeben, dass bei der Leitung im Lerchenweg großteils „umgehender Handlungsbedarf“ besteht. Auch die Wasserleitung sei in „relativ schlechtem Zustand“.

Im Zuge der Erneuerung der Kanal- und Wasserleitung würde auch der Straßenbau überplant. Künftig werde die Fahrbahnbreite 5,50 Meter betragen, der Gehweg würde mindestens 1,50 Meter breit, geparkt werden könne wechselseitig und die Beleuchtung erfolge künftig durch LEDs. Die Gesamtkosten bezifferte Metzger inklusive der mit 112 800 Euro angesetzten Nebenkosten auf 640 679,60 Euro. Dass die Maßnahme deutlich teurer ist als geplant – 2017 war man noch von 775 000 Euro ausgegangen – führte Metzger auf die „extreme Preissteigerung“ im Bereich Erdbau zurück, die der „allgemeinen Preisentwicklung“ geschuldet sei. Baubeginn werde Ende April sein. Der erste Bauabschnitt entlang der L 1020 werde Ende Juni vollzogen sein, mit dem Ende der Bauarbeiten im Lerchenweg rechnet Metzger Ende Oktober. sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019