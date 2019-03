Altehrwürdiger Verein bleibt jugendlich frisch

Zwei ereignisreiche Jahre liegen hinter dem Gesangverein Liederkranz Vorbachzimmern. Vor allem des letzte halbe Jahr hatte es in sich.

Vorbachzimmern. Seit dem Chorkonzert im Herbst 2018 in der Vorbachzimmerner Kirche haben sich fast 20 neue Sängerinnen und Sänger dem jungen Chor „InTakt“ angeschlossen. Wenn beide Chöre zusammen, der gemischte Chor und InTakt gemeinsam auf der Bühne stehen, entfalten die über 50 Stimmen ein volles Volumen.

Anlässlich der 130. Generalversammlung verjüngte der Verein auch die Führungsmannschaft.

Vorsitzender Jochen Schmidt leitete zügig zu den Berichten über. Schriftführer Werner Striffler gab einen Überblick über die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre. 2017 war von zahlreichen Auftritten gekennzeichnet, sei es anlässlich der Konfirmation in Pfitzingen, bei Konzerten und Liederabenden zum Beispiel in Lichtel und Hachtel. Ein eigenes Konzert wurde auch veranstaltet. Der Ausflug nach Markelsheim war von einer kurzen Anfahrt und viel guter Laune geprägt. Am Ende des Jahres folgten noch das Adventssingen in der Kirche, die Weihnachtsfeier und schließlich die Dorfweihnacht.

Für das Jahr 2018 hatte man sich vorgenommen, weniger Auftritte einzuplanen um mehr Zeit für neue Lieder zur Verfügung zu haben. Erstmals wurde ein ganzer Samstag als Probentag mit allen drei Chören abgehalten.

Einen Ausflug gab es auch, wieder mit kurzer Anreise und viel guter Laune. Diesmal ging es nach Röttingen. Das musikalische Highlight war dann das oben erwähnte Konzert am 2. Oktober in der Kirche, die aus allen Nähten zu platzen drohte. Die Resonanz mit zahlreichen Neuzugängen und sehr viel positivem Feedback war für die Mitwirkenden überwältigend. Die drei Chöre, neben dem Gemischten Chor und InTakt gibt es noch den Kinderchor, waren so angewachsen, dass für die Weihnachtsfeier das Vereinsheim des TSV nicht mehr ausreichte und man in die Halle ausweichen musste. Auf dem verregneten Weihnachtsmarkt in Niederstetten traten InTakt und der gemischte Chor gemeinsam beinahe mit Vollbesetzung auf.

Solide Finanzen

Dass auch bei den Finanzen alles gut geregelt ist, berichtete Kassiererin Sabine Frank. Die Theaterveranstaltungen gemeinsam mit dem TSV sorgen für eine solide finanzielle Basis. Auch bei den Mitgliedern war ein Zuwachs zu verzeichnen, 75 sind es aktuell. Die Kassenprüferin bestätigte eine einwandfreie und saubere Arbeit.

Ortsvorsteher Gerhard Hauf ist als Ehrenvorsitzender des Gesangvereins und Vorsitzender des Hohenloher Sängergau ein absoluter Kenner der Szene. In Vorbachzimmern sieht er eine absolute Wohlfühlgemeinde, vor allem auch wegen des regen Vereinslebens. Das Zusammenspiel verschiedener Gruppen funktioniere und vieles laufe ineinander. Nachdem Jochen Schmidt nun seit zehn Jahren sein Nachfolger ist, präsentiere sich der altehrwürdige Gesangverein jugendlich frisch. Im Wettbewerb der verschiedenen Freizeitaktivitäten sieht er den Chorgesang im Kommen. Ein Kompliment ging an die Chorleiterin Franziska Hammel. Der aktuelle Zuspruch in Vorbachzimmern sei maßgeblich ihr Verdienst.

Als nächstes standen Wahlen an. Bestätigt wurde Vorsitzender Jochen Schmidt. Andrea Schuch stellte nach zwölf Jahren ihr Amt als zweite Vorsitzende zur Verfügung. Mit Jenny Mangold-Mohr konnte eine Kandidatin für die Nachfolge gefunden werden, die dann auch wie die übrigen Mandatsträger einstimmig das Vertrauen der Versammlung bekam. Auch der bisherige stellvertretende Vorsitzende Friedrich Thorwarth trat nicht mehr an. Sein Nachfolger wurde mit Andreas Kraft gefunden. Schriftführer Werner Striffler, Kassiererin Sabine Frank und die Kassenprüferinnen Hilde Frank und Martina Hammel wurden in Ämtern ebenso bestätigt wie Carmen Thorwarth und Hildegard Mayer als Notenwartinnen und Günter Hammel als Fahnenträger. Dem Beirat des Vereins gehören künftig neben dem Vorstandsteam die Chorleiterin Franziska Hammel und der Vizechorleiter Wilhelm Mohr an, die auch den Musikbeirat bilden. Weitere Beiräte sind Hilde Frank als Vertreterin der passiven Mitglieder, Günter Hammel, Renate Henn, Carmen Thorwarth,Martina Trump Koch, Helen Kraft und Alina Friedl. Diana Waldmann und Richard Weigel schieden auf eigenen Wunsch aus.

Publikum mitgerissen

Der bisherigen zweiten Vorsitzenden Andrea Schuch dankte Jochen Schmidt für die tolle Unterstützung. Sie war „für die Personalpolitik zuständig“. Helfer suchen und einteilen, Kuchenspenden organisieren und vieles mehr hatte sie übernommen und viele Ideen eingebracht. Das habe ihm die Arbeit sehr viel leichter gemacht.

Auch Diana Waldmann habe in ihren sechs Jahren im Beirat eine super Arbeit gemacht. Richard Weigel schließlich sei schon eine Ewigkeit lang im Beirat gewesen. Er dankte ihm für die langjährige Treue und Unterstützung im Hintergrund. Als Bewirtschafter war Richard Weigel auch lange Jahre für die Bewirtung der Veranstaltungen verantwortlich.

Chorleiterin Franziska Hammel berichtete von den Erfolgen der vergangen Monate. Da hätten die Chöre Begeisterung gezeigt und die Leute mitgerissen. Allerdings machte Sie auch Verbesserungspotential aus. Jochen Schmidt kommentierte den Vortrag der Chorleiterin mit den Worten „nur wer selber brennt, kann anderen entflammen“. Und genau das sei hier der Fall. Man merke ihr an, wie ernst sie ihre Aufgabe nehme.

Fast schon zur Randnotiz geriet da das aufwendige Projekt Datenschutz, wo im Zusammenarbeit mit dem TSV unter maßgeblicher Beteiligung der neuen zweiten Vorsitzenden Jenny Mangold-Mohr eine Richtlinie und Erklärungen ausgearbeitet wurden, die inzwischen sogar von Justiziaren und vom Datenschutzbeauftragten des Landes geprüft wurden.

Ebenso geräuschlos und einstimmig ging die Beitragserhöhung über die Bühne. Das mag allerdings auch daran liegen, dass der weiterhin sehr niedrig bleibt. Aktive Sängerinnen und Sänger zahlen künftig zehn Euro jährlich, passive Mitlieder fünfzehn Euro und Kinder fünf Euro.

Abschließend gab Jochen Schmidt bekannt, dass im laufenden Jahr Investitionen für einen neuen Notenschrank und für einen Beamer geplant sind. Mit letzterem soll es erleichtert werden Lieder auswendig und ohne Notenblatt zu lernen.

