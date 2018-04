„Amtsführung von großer Herzlichkeit“

Anzeige

Niederstetten.Eine Amtsführung, die von „sehr großer Herzlichkeit und Mitmenschlichkeit“ geprägt war, bescheinigte Klaus Lahr, seit 1989 im Amt und damit dienstältester Niederstettener Stadtrat, im Namen des Gemeinderats dem scheidenden Bürgermeister.

Über zwei Jahrzehnte habe Zibold in unterschiedlichen Funktionen „im Dienste unserer Stadt“ gestanden, sagte Lahr in seiner Laudatio. Mit Freude habe Zibold im Jahre 2002 die Herausforderung angenommen, als Bürgermeister in die „großen Fußstapfen“ seines Vorgängers zu treten. In zwei Legislaturperioden habe er „wichtige Projekte zur Fortentwicklung unserer Stadt umgesetzt“ (siehe Infobox oben). Die zweite Amtszeit Zibolds sei von der stetigen Aufgabe der Haushaltskonsolidierung geprägt gewesen, ohne die Fortentwicklung der Stadt aus den Augen zu verlieren.

Niederstetten habe sich unter Zibold „in vielen Bereichen weiterentwickelt“ und das bei einer sinkenden Pro-Kopf-Verschuldung. Viele Ehrenämter – als Kreisrat für die Fraktion der Freien Wähler oder als Vorsitzender verschiedener Institutionen – habe Zibold neben seiner eigentlichen Tätigkeit ausgefüllt. Dies habe er „immer souverän bewältigt“ und er habe die Stadt „stets ausgezeichnet repräsentiert“.