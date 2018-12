An Adventswochenenden täglich rund 10 000 Besucher gezählt

Rothenburg.Nach Schließung des Rothenburger Weihnachtsmarkts kann die Polizeiinspektion Rothenburg eine durchwegs positive Bilanz ziehen. Unterstützt von Kräften aus Ansbach, Schwabach und Nürnberg wurde an allen 24 Einsatztagen mit erhöhtem Personalaufwand deutlich sichtbare Präsenz gezeigt.

Nicht selten wurde das in enger Abstimmung mit der Stadt Rothenburg geschnürte Sicherheitspaket von Gästen wie Einheimischen positiv gewürdigt. Beschäftigt waren die Einsatzkräfte zudem mit dem Verkehrsgeschehen innerhalb und außerhalb der Stadtmauern. Insbesondere an den mit bis zu täglich 10 000 Besuchern stark frequentierten Adventswochenenden kam es zu Engpässen auf den Großparkplätzen und benachbarten Straßenzügen.

Dennoch konnte festgestellt werden, dass die veranstaltungsbezogenen Haltverbote und Sperrungen von einem Großteil der Verkehrsteilnehmer akzeptiert und beachtet wurden. Nur in einem Fall musste eine Autofahrerin zur Anzeige gebracht werden, da sie ihren Pkw an einer Engstelle so ungünstig abgestellt hatte, dass sich ein Einsatzfahrzeug einen anderen Weg suchen musste. Bei Verkehrskontrollen wurden drei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen – in zwei Fällen musste der Führerschein sichergestellt werden.

Besonders erfreulich: Es wurde keine einzige Tätlichkeit bekannt, die im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt stand. Selbst die zu registrierenden Eigentumsdelikte waren vergleichsweise gering: In einem Fall wurden Weihnachtsartikel mit einer falschen 50-Euro-Note bezahlt. Eine verlorene Geldbörse tauchte zwar wieder auf, allerdings fehlten 60 Euro. Ein erfreuliches Ende nahm der einzige angezeigte Taschendiebstahl: Ein 62-jähriger Besucher des Reiterlesmarkts hatte während des Bummels seine offene Herrenhandtasche bemerkt, in der er dann vergeblich nach seinem Geldbeutel mit rund 350 Euro Barschaft und Bankkarten suchte. Wenig später fanden sich die vermissten Wertsachen in seinem Hotelzimmer wieder. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018