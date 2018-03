Angebote auch zum Mitmachen

Anzeige

Niederstetten.Im Rahmen eines Tages der offenen Tür am Samstag, 24. Februar, stellt sich das Bildungszentrum Niederstetten interessierten Eltern sowie Schülern der Klassen vier vor. Neben Informationen über das neue Schulkonzept der Realschule am Bildungszentrum, besteht Gelegenheit, Besonderheiten und Höhepunkte der Schule „live“ kennen zu lernen und zu erleben. Für die Kinder gibt es eine ganze Reihe von Mitmachangeboten.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im Kult mit Informationen zur Realschule am Bildungszentrum. Anschließend besteht Gelegenheit, die Schule bei einer geführten Tour oder auch auf eigene Faust kennen zu lernen. Der gemeinsame Abschluss wird ab 12.30 Uhr ein Mitmachparcours in der Sporthalle sein, bei dem die Kinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. Sportkleidung sollte man nicht vergessen.

Natürlich besteht in diesem Jahr für die Kinder der umliegenden Grundschulen und der Grundschule des Bildungszentrums wieder Gelegenheit, im Rahmen von Schnuppertagen, einen ganzen Unterrichtstag richtig mit zu erleben. Die Schuppertage finden am Mittwoch, 28. Februar; Freitag, 2., Mittwoch, 7., und am Freitag, 9. März, statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. biz