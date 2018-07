Anmeldungen ab sofort möglich

Anzeige

Niederstetten.Die Stadt Niederstetten, das Jugendnetz, ortsansässige Einrichtungen, die örtlichen Vereine und weitere engagierte Personen haben wieder dafür gesorgt, dass es auch in diesem Jahr keine Langeweile in den langen Sommerferien für die Kinder in Niederstetten geben wird.

Eine bunt gemischte Palette aus Kreativ-, Spiel-, Sport-, Spaß- und Erlebnisangeboten verspricht den Kids und Teens vom 25. Juli bis 9. September Freizeitspaß. Das Ferienprogramm ist mit über 60 Angeboten in diesem Jahr so prall gefüllt wie noch nie. Einige neue Veranstaltungen wurden in das Programm aufgenommen, aber natürlich ist auch „Altbewährtes“ wieder zu finden und so können sich alle wieder auf ein erlebnisreiches und unterhaltsames Ferienprogramm freuen.

Die Faltblätter mit einer Übersicht aller Programmpunkte liegen im Rathaus, in der Alten Schule, in der Mediothek, im Bildungszentrum und in diversen Geschäften aus. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Programmpunkte findet sich online unter www.unser-ferienprogramm.de/niederstetten.