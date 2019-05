Anregungen holen oder verweilen

Niederstetten.Die Bezugs- und Absatzgenossenschaft „BAGeno“ mit Sitz in Bad Mergentheim hat gegenüber des Frickentalplatzes in Niederstetten eine Musterschau erstellt, mit der man auch „das Stadtbild von Niederstetten aufwerten“ wollte, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Durch die Bebauung des bisher brachliegenden Hang-Geländes sei ein kahler Fleck neu gestaltet worden.

Für die Musterschau seien in knapp 600 Arbeitsstunden über 200 verschiedene Baumaterialien verarbeitet worden, um sie zu präsentieren. Die Bürger können sich über Trends rund um die Gartengestaltung informieren. Kunden können sich auf dem Areal einen Eindruck von diversen Baustoffen und Materialien verschaffen und sich so Anregungen holen. bag

