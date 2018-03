Anspruchsvolle Techniken vermittelt

Anzeige

Niederstetten.Powerjudo vom Feinsten erlebten die Niederstettener Judotrainer mit ihren Schülern beim Judo-Team Waldbach. Initiator war Joachim Collmar. Ihm ist es gelungen, mit Viola Wächter (Grand Prix-Siegerin, Vizeweltmeisterin U20, mehrfache Europameisterschafts-Platzierungen, Nationalmannschaftsmitglied) eine internationale Spitzenathletin für diesen Lehrgang zu verpflichten.

Nach einem anspruchsvollen Aufwärmtraining mit bekannten, aber auch neuen Spielen und Übungen wurden die Judokas auf „Betriebstemperatur“ gebracht. Es folgte die Spezial-Wettkampf-Variation der Standtechnik Große Außensichel (O-Soto -Gari) aus Rechts-links- Auslage und Rechts-rechts-Auslage. Nach der Mittagspause galt es, die „Betriebstemperatur“ wieder herzustellen. Dies gelang mit Spielen, bei denen die Teilnehmer sehr viel Spaß hatten. In der anschließenden Bodeneinheit wurde der Sangaku vermittelt. Sangaku bedeutet Dreieck. Hierbei fixiert der Judoka den Oberkörper und einen Arm seines Gegners in einem Dreieck das er mit seinen Beinen bildet. In dieser Position kann man den Gegner in einen Haltegriff nehmen, fortgeschrittene Judokas können aus der Sangaku Position aber auch hebeln und würgen.

Und was macht man, wenn der Gegner „den Braten gerochen hat“und sich gegen diese Technik wehrt? Viola hatte auch darauf eine Antwort, die aus einem Umdreher mit überrollen und anschließendem Haltegriff bestand. Lehrreich für die Trainer war, wie Viola Wächter die Techniken vermittelte. Mit Vorübungen vorbereitet und dann in „kleinen Häppchen“ serviert, hat jeder Teilnehmer die anspruchsvollen Techniken „gefressen“. Am Samstag, 10. März, können die Niederstettener Judo-Kinder (U10/12) das Gelernte in Steinheim beim Osterhasencup anwenden. Anmeldungen sind noch möglich. Mit Joachim Kollmar gibt es ein Wiedersehen. Er ist „Stargast“ auf der Hauptversammlung der TV-Judoabteilung und gibt als Gewaltpräventionstrainer der Polizei eine Selbstverteidigungs-Vorführung. Für die Versammlung am Sonntag 11. März, ab 10.30 Uhr in der Alten Turnhalle sind noch Anmeldungen möglich.