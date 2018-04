Anständig, trittsicher und klar im Kopf

Anzeige

Der Balbachhof in Anhausen nahe Wolpertshausen ist einer von nur drei Pferdehöfen in Deutschland mit einer Mustangzucht. In ihrer amerikanischen Heimat schweben die Pferde in Gefahr.

Anhausen. Spirit“ bedeutet so viel wie „Geist“ oder „Seele“. Als der junge Mustang mit diesem zauberhaften Namen im Sommer 2014 aus Texas auf die „Crazy Animal Ranch“ nach Anhausen (Landkreis Schwäbisch Hall) kam, hielt dort tatsächlich ein inspirierender Geist Einzug. Das Wildpferd ist bis heute einer von nur zwei in Freiheit geborenen Mustanghengsten in ganz Baden-Württemberg ist.

Inzwischen ist allerlei geschehen: Die Ranch auf dem Balbachhof hat sich zu einer erfolgreichen Mustangzucht entwickelt. Sieben Mustangs galoppieren mittlerweile über die Wiesen des kleinen Talweilers zwischen Bühler und Schwarzlachenbach.