Anthony Hildenbrand stellt neuen Streckenrekord auf

NIederstetten.Den Herbstfest-Hauptlauf über zehn Kilometer gewann am Sonntag bei den Männern Anthony Hildenbrand vom FC Dörlesberg in der neuen Streckenrekordzeit von 35:25 Minuten. Er war 13 Sekunden schneller als der Vorjahressieger. Nachfolgend die Siegerlisten der einzelnen Klassen: Minilauf A (männlich): 1. Jakob Friess (SSC Taubertal), 3:26 Minuten; 2. Benjamin Florek (TV Niederstetten, Abt. Fußball), 3:29 Minuten; 3. Florian Trunk (TSV Assamstadt), 3:29. Minilauf A (weiblich): 1. Marie Brand (LG Hohenlohe), 3:39 Minuten; 2. Alea Menikheim (FC Igersheim-LG Hohenlohe), 3:50; 3. Hellen Kohlschreiber (TV Niederstetten/Leichtathletik), 3:57. Schülerlauf (männlich): 1. Luca Neumeister (WGL Schwäbisch Hall), 7:13 Minuten; 2. Stephan Krämer (TSV Vorbachzimmern), 7:39; 3. Noah Kohlschreiber (TV Niederstetten, Abt. Fußball C-Jugend), 7:52. Schülerlauf (weiblich): 1. Lilly Hütter (TV Niederstetten/Leichtathletik), 8:15 Minuten; 2. Nele Scheuenstuhl, 8:45; 2. Julia Schmidt (TSV Assamstadt), 8:48. Jugendlauf (männlich): 1. Felix Esterl (DOG), 10:51 Minuten; 2. Tim Schmalzbauer (TV Niederstetten/Fußball), 10:56; 3. Jannik Quenzer (TTC Bobstadt), 11:14. Jedermannlauf, drei Kilometer (männlich), Jedermann A,: 1. Tobias Bissinger (FuF), 00:10:2 Minuten; 2. Jens Hanel, Jedermann A (DLRG), 00:10:5; 3. Reinhold Balbach, Jedermann B (TV Niederstetten, Lauftreff), 00:11:4. Jedermannlauf, drei Kilometer, (weiblich), Jedermann A: 1. Erika Hamm (steide-runners.de.), 00:14:0; 2; 2. Kerstin Käss, Jedermann A (TV Niederstetten), 00:14:5; 3. Doris Bauer, Jedermann B (TSV Schrozberg), 00:15:5. Hauptlauf, zehn Kilometer (männlich), Hauptlauf M20: 1. Anthony Hildenbrand (FC Dörlesberg), 35:25 Minuten; 2. Tobias Feyrer, Hauptlauf M20 (FuF), 36:32; 3. Claudio Henn, Hauptlauf M30, (Praevent Sport), 38:27. Hauptlauf, zehn Kilometer (weiblich), Hauptlauf W40: 1. Silke Faller (Lauftreff TG Höchberg), 44:33 Minuten; 2. Margit Rohn, Hauptlauf W40 (Ekklesia Rot am See), 48:01; 3. Jessica Wiehl, Hauptlauf W30 (TSV 02 Unterschüpf Triathlon), 48:02. Staffellauf (männlich): 1. Tria TV Bad Mergentheim, 38:39 Minuten; 2. Peter Ruppel GmbH, 42:08 Minuten; 3. Team 1 steide-runners, 42:54 Minuten.

