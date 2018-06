Auch der Gemeinderat hat versagt

Anzeige

Es war längst überfällig, dass der Bürgermeister sein Amt zur Verfügung stellt. War doch die Liste der Ausnahmen, Sonderregelungen und Tricksereien zu Gunsten der eigenen Sippschaft unerträglich geworden. Wer in einer derart provozierenden Art und Weise seine familiären Einzelinteressen in den Vordergrund rückt, hat in einem öffentlichen Amt einfach nichts mehr verloren.

Dabei wäre es so einfach: Jeder kommunale Mandatsträger hat vor Beginn seiner Amtszeit ein öffentliches Versprechen abgegeben, wonach er dem Grundgesetz und der Verfassung des Freistaats Bayern dient und Niemand bevorzugen und benachteiligen wird!

Die peinliche Suche nach Präzedenzfällen – die sich als Anspruchsgrundlage und Argumentationshilfe verwenden ließen – und der Versuch, die fälligen Anschlussgebühren von 32 000 Euro „zu sparen“ und der Gemeindekasse aufzuhalsen, war offensichtlich nicht erfolgreich. Es hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Man trifft sich vor Gericht und von Einsicht keine Spur.