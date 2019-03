Auf der Suche nach dem bröckeligen Glück

Feuchtwangen.Die Württembergische Landesbühne Esslingen ist seit vielen Jahren immer wieder Gast in Feuchtwangen. Am 15. März bringt sie um 20 Uhr einen modernen Klassiker in der Stadthalle Kasten zur Auffuhrung: John Steinbecks „Von Mäusen und Menschen“.

Ein sandiges Ufer am Salinas River in Südkalifornien. Die Sonne geht gerade unter, als sich Georg und Lennie auf den Weg machen, die Kleinstadt Weed zu verlassen. Wie viele andere Wanderarbeiter ziehen sie von Farm zu Farm auf der Suche nach Arbeit und mit einem großen Traum vor Augen: Eines Tages ein kleines Haus und ein eigenes Stück Land kaufen und bewirtschaften zu können. Doch der Weg ist steinig: Immer wieder geraten die beiden Freunde durch Lennies Tollpatschigkeit in Schwierigkeiten. Denn der fleißige Arbeiter ist zwar liebenswert, aber nicht „besonders scharf im Kopf“. Mit kindlicher Faszination beobachtet er die schonen, lieblichen Dinge in seinem Umfeld, von denen er nur schwer die Finger lassen kann. Kaninchen und Mäuse haben es ihm besonders angetan. Doch da er seine außergewöhnliche Muskelkraft nicht richtig einschätzen kann, passiert es ihm schon mal, dass er die Tierchen versehentlich zerdrückt. Nicht immer bleiben solche oder ähnliche Zwischenfalle folgenlos. Und so mussten die beiden Männer auch ihre letzte Arbeitsstelle in Weed nach einem schwerwiegenden Missverständnis verlassen. Ab nun will Georg das Reden und Handeln für Lennie übernehmen. Denn auf der nächsten Farm wollen sie endlich einmal langer bleiben, um Geld für ihren gemeinsamen Traum zusammenzubekommen. Ab er schon an ihrem ersten Arbeitstag kündigen sich Probleme an.

In John Steinbecks „Von Mäusen und Menschen“ ist der verheißungsvolle American Dream bereits bröckelig geworden. Statt Glückspilzen und Gewinnertypen begegnet man zutiefst einsamen Figuren. In diesem Setting zeichnet Steinbeck, der 1962 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde, ein einfühlsames und berührendes Bild einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen zwei Männern, die bedingungslos zueinander halten.

Sein als Schauspiel konzipierter Roman aus dem Jahr 1937 ist zu einem Klassiker geworden. Karten für die Vorstellung am Freitag, 15. Marz, um 20 Uhr, in der Stadthalle Kasten gibt es im Kulturbüro der Stadt Feuchtwangen, unter Telefon 09852 / 904 44, per E-Mail an kulturamt@feuchtwangen.de sowie bei Reservix. stv

