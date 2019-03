Aufsichtspflicht in der Vereinsarbeit

Vorbachzimmern.Die Sportjugend Mergentheim veranstaltet für alle Übungsleiter und Interessierte, die in Vereinen mit Jugendlichen arbeiten, ein Seminar zum Thema Aufsichtspflichten in der Jugendarbeit ein. Es findet am 13. März um 19 Uhr im Sportheim in Vorbachzimmern, in Kooperation mit der Württembergischen Sportjugend statt. Es werden spannende Fragen wie „Was musst du beachten, wenn sich ein Minderjähriger während einer Sportstunde verletzt hat?“ oder „Ist der Übungsleiter auch für die Situation in den Umkleidekabinen vor und nach der Übungsstunde verantwortlich?“ diskutiert und aufgrund der gesetzlichen Grundlagen erklärt. Bei Interesse meldet man sich unter info@sportjugend-mgh.de zu dem etwa zweistündigen Seminar an.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.03.2019