Ausflüge und Feste locken Teilnehmer

Vorbachzimmern.Der Rentnertreff in Vorbachzimmern feierte sein 25-jähriges Bestehen. Nahezu 60 Rentner kamen dazu nun ins Dorfzentrum. Organisatorin Aline Nagel gab einen Rückblick auf die Ursprünge des Treffs, die in das Frühjahr 1993 zurückreichen. Adolf Striffler war im Herbst 1992 Rentner geworden. Im darauffolgenden Winter erzählte er Ernst Deckert und Hermann Herbst von seiner Idee eines regelmäßigen Treffs für Rentner in Vorbachzimmern. Der Vorschlag traf auf Zustimmung und Adolf Striffler begann, zu organisieren. Bereits im März fand das erste Treffen „bei Marga“ im Gasthaus Sonne statt. 25 Rentner waren gekommen. Von da an traf man sich jeden ersten Donnerstag in Monat in der „Sonne“. Seit vor zehn Jahren Marga Herbst das Treffen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr bewirten konnte, kam der Treff im Vereinsheim des TSV unter.

Reisen nach Südtirol

Von 1995 bis 2009 wurde jährlich ein mehrtägiger Ausflug unternommen. Die Reisen führten nach Südtirol, in den Schwarzwald, nach Österreich, in den Harz und in das Fichtelgebirge. Da die Teilnehmer in die Jahre kamen, wurde 2010 auf Tagesausflüge umgestellt, die aber nicht weniger interessant waren. Zahlreiche Firmen wurden besichtigt und es gab Weinproben in den Kellereien an Tauber, Kocher und Jagst. Seit zwei Jahren finden Sommerfeste bei Ute und Jochen Schmidt statt.

Als es bei Adolf Striffler gesundheitlich nicht mehr ging, übernahm Aline Nagel 2015 „nach langer Überlegung“, wie sie selbst sagt, die Organisation des Rentnertreffs. Adolf Striffler starb dann im Oktober 2015. Anlässlich des Jubiläums hatte Nagel einen Blumenstrauß an seinem Grab niedergelegt, stellvertretend für die 40 Personen aus dem Kreis des Rentnertreffs, die in den letzten 25 Jahren verstorben sind. Die Teilnehmer des Treffs kommen nicht nur aus Vorbachzimmern, sondern unter anderem auch aus Wermutshausen, Niederstetten, Oberstetten, Adolzhausen, Weikersheim und Igersheim. Da gibt es schon ohne Reisen immer wieder was zu erzählen. Nichtsdestotrotz findet auch in diesem Jahr wieder ein Ausflug statt. Er führt nach Frankfurt, zum Flughafen. Aktuell besteht der Treff aus 41 regelmäßigen Teilnehmern.