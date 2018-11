„Bauern müssen Potenziale ausschöpfen“

Niederstetten.Über Bauernrechte referierte im Rahmen der Jubiläumsfeier des Verbandes der Landwirte im Nebenberuf das langjährige Mitglied Rudolf Bühler. Er ist Gründer und Vorsitzender der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall.

Den Begriff „Nebenerwerbsbetrieb“ wollte Bühler von einem „positiven Begriff“ abgelöst sehen, nämlich dem des zusätzlichen Einkommens.

Betriebswirtschaftlich gebe es nur zwei Wege, um erfolgreich zu wirtschaften: Preisführerschaft oder Qualitätsführerschaft. Dieses Prinzip herrsche in der gesamten Wirtschaft vor, unterstrich Bühler. Da die regionalen Landwirte nicht bei der Preisführerschaft mitmischen könnten, müssten sie den Weg der Qualitätsführerschaft beschreiten.

Es müssten intelligente und zukunftsfähige Strategien entwickelt werden, um mit einer standortangepassten Landwirtschaft die Potenziale der jeweiligen Region auszuschöpfen. Die Märkte befänden sich direkt vor der Haustür: Hohe Kaufkraft, Bildungsbürgertum und eine starkes Bewusstsein für gesunde Ernährung führten bei den Käufern zu der Bereitschaft, gutes Essen zu kaufen. Die gekonnte Vermarktung sei die Voraussetzung für die bäuerlich beherrschte Wertschöpfungsketten, die kurz sein und ohne Zwischenhändler auskommen müsse. Ideal sei etwa die Direktvermarktung ab Hof, im Hofladen oder auf den Wochenmärkten sowie die organisierte Direktvermarktung in Erzeugergemeinschaften. Hier müsse die Wertschöpfungskette durchgängig durchdekliniert werden, am besten bis zum Endverbraucher nach dem Motto: „Vom Acker bis zum Teller“. Nur so seien gerechte Preise zu gewährleisten.

Durch die Einhaltung dieser Prinzipien gebe es in Hohenlohe seit über 30 Jahren die höchsten Auszahlungspreise in ganz Deutschland.

Nebenerwerbslandwirte seien aus seiner Sicht die Innovativen, die Zukunftsfähigen, die Nachhaltigen.

Als Skandal bezeichnete es Bühler, dass die bäuerliche Rente in der politischen Debatte gar nicht vorkomme.

Die Bauern erbrächten Leistungen, die sie nicht über den Produktpreis abrechnen könnten. Dazu gehörte etwa die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft. Dieses Leistungen müssten, so Bühler, „vom Gemeinwesen vergütet“ werden.

Bühler forderte eine gerechte Rente, da die Leistungen der Landwirtschaft „eben nicht rein betriebswirtschaftlich bewertet werden“ könnten. tze

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018