Beachtliche Themenvielfalt kennzeichnet das VHS-Programm

Weikersheim

Einführung in die Computerwelt: Geeignet ist dieser Kurs für Computereinsteiger, die sich Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer (Notebook, PC, Tablet) aneignen möchten. Ab Montag, 4. Juni, von 18.30 bis 20.45 Uhr, Lothar Bankwitz, VHS- Zentrum, drei Termine

PowerPoint-Grundlagen: In diesem Kurs erlernt man die elementaren Grundlagen für die Gestaltung einer Präsentation mit MS-PowerPoint. Ab Dienstag, 5. Juni, 18.30 bis 20.45 Uhr, Lothar Bankwitz, VHS-Zentrum, drei Termine

Rebellion im Bauch? Viele Menschen klagen über Symptome wie Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfälle. In einem Vortrag der Ernährungswissenschaftlerin Sabine Wecker, bekommt man einen Überblick über die möglichen Ursachen. Freitag, 22. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr, VHS-Zentrum, ein Termin.

Wenn meine Tochter ihre Tage bekommt. Vortrag für Eltern, deren Töchter vor oder in der Pubertät stehen. Freitag, 22. Juni, von 20 bis 22 Uhr, ein Termin, Dozententeam, Lebenshaus Schäftersheim.

MFM – Mädchen Frauen Meine Tage – für Mädchen von neun bis 13 Jahren. Spielerisch, altersgerecht, unkonventionell und liebevoll, wird den Mädchen im Laufe eines Tages das faszinierende Zyklusgeschehen der Frau vermittelt. Samstag, 23. Juni, von 8 bis 13 Uhr, ein Termin, Lebenshaus Schäftersheim.

Igersheim

Kraftvoll durch den Alltag – aktiv gegen Stress, ab Donnerstag, 7. Juni, von 18.30 bis 21 Uhr mit Mirjam Rögner-Schneider. Da Stress nicht vermeidbar ist, braucht jeder Mensch eine gute und individuelle Strategie zur Regulation und Bewältigung von Stress. Alte Grundschule Igersheim, drei Termine.

Krav Maga – Selbstverteidigung, Freitag, 8. Juni, von 17 bis 21 Uhr und Samstag, 9. Juni, von 9 bis 13 Uhr mit Torsten Specht. Krav Maga ist ein äußerst effizientes Selbstverteidigungssystem, basierend auf natürlichen bei jedem Menschen bereits vorhandenen Reflexen. Alte Grundschule Igersheim. Führung im Paradiesgärtchen, am Samstag, 9. Juni, von 10 bis 11.30 Uhr mit Herbert Faust. Rosenzüchter und Gartenfreund Faust zeigt, was seit 1979 in seinem Garten entstanden ist. Odenwaldstraße 19.

Ortsrundgang durchs historische Igersheim, am Samstag, 9. Juni, von 14.30 bis 16.30 Uhr mit Georg Jetzinger. Auf dem Programm stehen: die Ortsbefestigung, das ehemalige Kloster, die Schulen und der Ortswadel. Treffpunkt ist am Möhlerplatz.

Wassergymnastik für werdende Mütter (auch für Nichtschwangere), ab Dienstag, 12. Juni, von 11 bis 11.45 Uhr mit Lothar Schlundt. Im Wasser verliert man rund 50 Prozent seines Gewichts, darum belasten Übungen Bänder und Gelenke weniger. Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine. Burger & Co aus dem Thermomix, am Samstag, 23. Juni, von 10.30 bis 13.30 Uhr mit Heike Model. Schmackhafte Burgerbrötchen, leckere Pattie und vieles mehr werden für Thermomixfans und Kochbegeisterte aufgezeigt. Schauküche im Einrichtungshaus Wiedemann.

Babymassage für Babys zwischen sechs Wochen und sechs Monaten, ab Mittwoch, 27. Juni, von 10 bis 11.30 Uhr mit Margit Hayn. Babymassage bietet Eltern und Kindern die Möglichkeit, sich bewusst füreinander Zeit zu nehmen und hilft dem Baby, besser zur Ruhe zu kommen. Hebammenpraxis, vier Termine.

Informationen und Anmeldung: Niederstetten, Karin Limbacher-Roth, Telefon 07932/605553; Weikersheim, Martina Ley, Telefon 07934/994299; Igersheim, Irmgard Heinen, Telefon 07931/492121; Geschäftsstelle Bad Mergentheim, Telefon 07931/574300.

