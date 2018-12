Beate Lober und Martin Friedrich zum 75. Mal dabei

Schrozberg/Ettenhausen.Dreimal im Jahr ist Blutspenden in Schrozberg möglich. Der nächste Blutspendetermin ist übrigens am 14. Januar. In diesem Jahr gab es an nur zwei Terminen 421 Spender sowie 24 Erstspender, was ungefähr 7,3 Prozent der Gesamtbevölkerung Schrozbergs darstellt. Doch die Zahlen könnten noch höher sein. Blutspenden kann jeder, der gesund und zwischen 18 und 73 Jahre alt ist.

Bei der aktuellen Blutspenderehrung bedankte sich Bürgermeisterin Jacqueline Förderer bei zwei Vielfachspendern und zeichnete sie besonders aus: Beate Lober aus Sigisweiler und Martin Friedrich aus Speckheim haben insgesamt jeweils 75 Blutspenden abgegeben.

Es wird davon ausgegangen, dass eine Blutspende bis zu drei Leben rettet. Damit haben beide jeweils schon 225 Menschen in einer Notlage helfen können. Die Bürgermeisterin schloss in ihren Dank die freiwillige Mitarbeit der ehrenamtlichen DRK-ler ein. Folgende Blutspender wurden ausgezeichnet: Für zehnmaliges Spenden mit Urkunde und der Blutspender-Ehrennadel in Gold Lisa Jakob, Rouven Klenk, Lena Lang, Kerstin Schmidt, Matthias Trump, Simon Unbehauen und Ruta Zukauskiene.

Für 25-maliges Spenden mit Urkunde und goldener Ehrennadel mit Lorbeerkranz Henryka Hajdziony, Heidi Herzog, Margit Klenk, Roselinde Oberndörfer, Sabine Schwarz und Reiner Zobel.

50 Mal Blut gespendet haben Dieter Fleck, Karin Limbacher, Günter Thorwarth, Ralf Weybrecht und Friedrich Zink. Für 75-maliges Spenden erhielten Martin Friedrich und Beate Lober ihre Urkunde mit Ehrennadel.

Alle Geehrten bekamen neben Urkunde und Anstecknadel des Roten Kreuzes noch ein kleines Präsent oder einen Einkaufsgutschein des BdS Schrozberg als Anerkennung vonseiten der Stadt.

