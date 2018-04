Beeindruckende Vielfalt an regionalen Produkten

Anzeige

Niederstetten.Der Genießermarkt Niederstetten wurde mit dem Qualitätssiegel „Taubertal kulinarisch erleben“ ausgezeichnet. Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ klassifiziert damit seit einigen Jahren Betriebe und Weinfeste, die regionale Gerichte und Gerichte aus regionalen Produkten anbieten.

.Der Genießermarkt sei zwar kein typisches Weinfest, jedoch wurden alle Kriterien in Bezug auf Atmosphäre, Weine/Getränke, Tischkultur, Unterhaltungsprogramm und regionale Produkte erfüllt. Darüber hinaus war die Auswahl an regionalen Produkten, die die Gäste erwerben konnten, riesengroß, so Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband.

Kommission überzeugt

Die Bewertungskommission bestand aus Weingästeführerin Marianne Nörpel, Kamala Börngen von der Tourist-Information Lauda-Königshofen als Vertreterin der SKommunen und Marlene Jirka vom Tourismusverband. Die Mitglieder waren beeindruckt, welche Vielfalt an regionalen Produkten gegeben war. Eine große Anzahl der Aussteller bot Genüsse vom Feinsten an. Kostproben waren fast überall möglich. Die Atmosphäre ließ die Liebe zum Detail und zur Thematik erkennen.