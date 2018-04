Anzeige

Langenburg.Eine Ausstellungseröffnung steht beim Hohenloher Kunstverein an: Wolfram Janzer und Jochen Steinmetz zeigen „Behaust – Unbehaust“ ab Sonntag, 6. Mai um 11 Uhr im Hofratshaus Langenburg (Vernissage).

Jochen Steinmetz fotografierte in Hamburg Menschen, die auf der Straße leben, Wolfram Janzer menschenleere Räume provenzalischer Klöster. Hier Schutzsuchende aus Not, dort Gottsuchende – beides Menschengruppen, die sich aus der Welt herausgezogen haben. Die ruhigen Bilder von Steinmetz sind in einem Vertrauensverhältnis entstanden, ohne bloßstellenden Voyeurismus; die strengen Bilder von Wolfram Janzer zeigen die Erhabenheit von Le Thoronet, Sénanque und Silvacane im Dialog mit dem Kloster La Tourette von Le Corbusier.

Wolfram Janzer, 1945, lebt und arbeitet in Stuttgart als Künstler und Architekturfotograf. Jochen Steinmetz lebt und arbeitet als Künstler in Heidelberg.