Bei einer Rast die Historie kennenlernen

Ein weiterer Beweis für die intakte Dorfgemeinschaft in Oberstetten war die Übergabe der Infotafel mit neuer Sitzgruppe am Amtshaus.

Oberstetten. In Oberstetten tut sich was! Im Rahmen des traditionellen Landfrauenfestes rund um das Amtshaus wurde nicht nur der neue Kinderspielplatz eingeweiht, die Ortsverwaltung übergab auch die neue Infotafel mit Sitzgruppe am Römerplatz ihrer Bestimmung.

Ortsvorsteher Jochen Haag nannte die Umgestaltung des Platzes vor dem Amtshaus einen kleinen Mosaikstein, die Attraktivität von Oberstetten weiter zu erhöhen. Dies auch mit Blick auf den stärker werdenden Tourismus im Vorbachtal, denkt man nur an die vielen Radler, die auf ihren Touren in beiden Richtungen durch die Teilgemeinde von Niederstetten radeln. Nun besteht die Möglichkeit, im Ort nicht nur eine kurze Rast einzulegen, sondern sich gleichzeitig auch über den Ort und dessen reiche Historie anhand der Infotafel zu informieren. Und vielleicht tragen diese Informationen auf der Tafel sogar dazu bei, dass der eine oder andere Radler zu gegebener Zeit wiederkommt. Auch dieses Projekt ist eine konzertierte Aktion der gut funktionierenden Oberstettener Dorfgemeinschaft. Denn die Aufstellung der neuen Sitzgruppe wurde durch die finanzielle Unterstützung der örtlichen Vereine, unter Federführung des Jugendclubs, ermöglicht. Die Anschaffung der Infotafel wurde größtenteils durch Spenden einheimischer Firmen finanziert. Nicht zu vergessen den Bauhof, der für die abschließenden handwerklichen Arbeiten verantwortlich zeichnete. Der Ortsvorsteher gab zu verstehen, dass man weiter an der Attraktivität des Ortes arbeiten werde, zum einen, um ihn für Touristen interessanter zu machen, aber auch um die Lebensqualität der Bürger zu erhöhen. habe