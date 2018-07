Berufsanfängern eröffnen sich gute Chancen

Anzeige

Künzelsau.Einen schönen Anlass zum Feiern gab es in der Künzelsauer Stadthalle für 177 junge Menschen, die den schulischen Teil ihrer Ausbildung an der Kaufmännischen Berufsschule Künzelsau erfolgreich abgeschlossen haben.

Schulleiter Gerald Bollgönn gratulierte, lobte die erzielten Leistungen und bedankte sich bei den Unterstützern aus den Betrieben, aus dem Team der Schule und aus dem familiären Umfeld für die Begleitung in der Ausbildungszeit. Den jungen Berufsanfängern würden sich nun zahlreiche Chancen eröffnen, denn der Start ins Berufsleben falle in eine wirtschaftlich gute Zeit, in der Fachkräfte dringend gesucht seien. Er wünsche sich für die Zukunft, dass die jungen Erwachsenen gute Menschen seien und den nach der Ausbildung entstehenden größeren Freiheitsgrad wertschätzen und die steigende Verantwortung an- und übernehmen.

Volker Retz, Vorstandsvorsitzender des Freundeskreises der Kaufmännischen Schule und Geschäftsführer der Adolf Würth GmbH & Co. KG schätzte die Vielfalt an Talenten der Absolventinnen und Absolventen, deren Talent nun weiterentwickelt, gefördert und begleitet werden muss, um Potenziale zu entwickeln. Er sehe dabei eine große Chance zur beruflichen Entwicklung in den regionalen Unternehmen. Ebenfalls betonte er, wie wichtig er eine duale Ausbildung finde und schätzte die überdurchschnittlichen Leistungen, die dann auch zu überdurchschnittlichem Erfolg führen. Im Zuge dessen lobte er die tollen Leistungen und guten Ergebnisse des Abschlussjahrgangs.