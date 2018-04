Besonderes Klangerlebnis geboten

Anzeige

Wermutshausen.Der Männergesangverein Eintracht Wermutshausen-Ebertsbronn veranstaltete sein sechstes Frühlingskonzert. „Konzertsaal“ für die zahlreichen Gäste war wieder einmal die Petruskirche, in der Pfarrer Dominik Frank als Hausherr zahlreiche Gäste begrüßte.

Zum Programm hatte die Eintracht als Gastchor „Viva La Vida“, einen gemischten Projektchor aus Herrenzimmern unter der Leitung von Achim Striffler eingeladen.

Viva La Vida begeisterte in der Mitte des Konzertes mit flotten Songs wie „Achtung, Achtung“ von Pur, „Mir im Süden“ von den Füenf und einigen englischsprachigen Liedern wie „Take me to Church“ von Hozier das Publikum. Den Anfang hatte unter der Moderation von Dominik Frank der gastgebende Männerchor mit einem „Willkommen“ von Pasquale Thibaut sowie den flotten Schlagern „Was ich Dir wünsche“ und „Lieder so schön wie der Norden“ gemacht, gefolgt von den MusicKids aus Wermutshausen, welche unter anderem „The Lion sleeps tonight“ sangen und dafür viel Beifall erhielten.