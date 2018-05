Bewegtes Leben

Der Jornalist und Sänger Christoph Zehendner kommt nach Blaufelden ins „Spektrum“. © Sergej Falk

Blaufelden.Zum Thema „Burnout – was das Leben mir abverlangt“ referiert der bekannte Journalist, Moderator und Theologe Christoph Zehendner am 24. Februar um 20 Uhr im Spektrum in Blaufelden.

Vielen ist Christoph Zehendner, Jahrgang 1961, als langjähriger freier SWR-Radiomoderator und Hörfunkkorrespondent in der aktuellen Berichterstattung bekannt. Heute lebt und arbeitet er mit seiner Frau Ingrid

...

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.02.2018