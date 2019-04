Bibiana Steinhaus kennt die Fußballstars

Sie ist die einzige Frau in der Gilde der Bundesliga-Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus kommt am Mittwoch, 15. Mai, nach Igersheim und stellt sich in den Dienst der guten Sache.

Igersheim. Doch nicht nur die 40-jährige mehrfache „Weltschiedsrichterin des Jahres“ wird sich an diesem Abend im Taubertal die Ehre geben. Mit dabei sind ihr Coach Lutz Wagner, ebenfalls langjähriger Erstliga-Referee, sowie Knut Kircher, ehemaliger Fifa-Schiedsrichter, der vor rund drei Jahren aus Altersgründen die Pfeife an den berühmten Nagel hängen musste.

Steinhaus, Wagner und Kircher –dieses prominente Trio wird am Mittwoch, 15. Mai, ab 19.30 Uhr in der Igersheimer Erlenbachhalle einen abwechslungsreichen Abend gestalten. Er wird vom 1. FC Igersheim und der Schiedsrichtergruppe Mergentheim in bewährter Kooperation präsentiert und soll eine stattliche Summe für mehrere soziale Zwecke erbringen.

Profitieren von dem Erlös werden zwei Einrichtungen, für die Bibiana Steinhaus und Lutz Wagner Pate sind, dazu aus regionalen Gesichtspunkten die Andreas-Fröhlich-Schule Krautheim, der Verein „Sprungbrett“ Bad Mergentheim sowie die Schule im Taubertal in Unterbalbach. Darüber hinaus soll auch der Schiedsrichter-Fonds des Württembergischen Fußball-Verbands, der in Not geratenen Referees hilft, unterstützt werden.

Der Abend in der Erlenbachhalle gliedert sich in drei Teile – erste Hälfte, zweite Hälfte und Verlängerung. Zum Auftakt werden Bibiana Steinhaus und Lutz Wagner zu ihrer Person und ihrem sportlichen Werdegang Rede und Antwort stehen.

Im Anschluss wird das Publikum aktiv mit einbezogen. Die Zuschauer werden als Entscheider gefragt sein und treten als „Video-Schiedsrichter“ auf den Plan. Anhand mehrerer Filmsequenzen aus Partien aus dem Profibereich müssen sie in Sekundenbruchteilen versuchen, die richtige Entscheidung herbeizuführen.

Was für den Sport gilt, das trifft in aller Regel oft auch für den Alltag eines jeden Einzelnen zu. In Sekundenbruchteilen muss jeder für sich abwägen, was richtig und was falsch ist. Lutz Wagner ist dafür geradezu prädestiniert, denn er ist auch als Referent unter anderem für den Bereich Motivation bundesweit erfolgreich tätig.

Nach einer kurzen Pause werden sich Bibiana Steinhaus, Lutz Wagner und Knut Kicher den Fragen von FN-Sportredakteur Michael Fürst stellen, der dem Trio sicher die eine oder andere interessante Aussage entlocken wird. Themen, über die zu sprechen sein wird, gibt es zur Genüge: Videobeweis, Umgang mit der neutralen Zunft, Gewinnung von Nachwuchs an der kickenden Basis und einiges mehr. Vor Beginn der Veranstaltung haben die Besucher die Gelegenheit, ihre Fragen aufzuschreiben und in eine Box einzuwerfen. Einige davon wird Michael Fürst in seine Gesprächsrunde einbauen und sie seinen prominenten Talkpartnern stellen.

Im Rahmenprogramm werden auch noch exklusiv einige Raritäten versteigert, deren Erlös ebenfalls in vollem Umfang der guten Sache zufließen. Dazu gehören original unterschriebene Trikots von Franck Ribery, Arjen Robben, der gesamten Mannschaft des Pokalsiegers von 2018, Eintracht Frankfurt, sowie ein signiertes Trikot von Philipp Lahm, das er in seiner letzten Spielzeit für den FC Bayern München getragen hat. Ebenfalls versteigert werden ein Shirt des Deutschen Tischtennisbundes, original signiert von den beiden Assen Timo Boll und Dimitri Ovtscharov sowie ein DFB-Schiedsrichter-Trikot, auf dem die Gäste des Abends unterschreiben. Darüber hinaus nimmt jede erworbene Eintrittskarte an einer kleinen Verlosung teil.

Selbstredend, dass die prominenten Gäste nach Ende des offiziellen Teils noch einige Zeit in der Halle bleiben – für Autogramme, Fotos oder einen Small-Talk.

Die Veranstalter, 1. FC Igersheim und Schiedsrichtergruppe Mergentheim, wollen mit diesem Highlight nicht nur die gute Sache unterstützen. Sie wollen auch öffentlichkeitswirksam auf die Schiedsrichterproblematik an der Basis hinweisen, in der Hoffnung, dass es künftig wieder mehr Nachwuchs gibt. Denn eines ist klar: Ohne die neutrale Zunft gibt es keinen geordneten Spielbetrieb.

