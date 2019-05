Niederstetten.Raue Schale, weicher Kern – so sind viele Biker. Und wenn sie dann noch ein Faible für Blasmusik haben, genießt ein Event in dieser Kombination Alleinstellungsmerkmal. Wie von 21. bis 23. Juni in Niederstetten.

Zum 30. Mal heißt es wieder „Biker machen Blasmusik“ – diesmal unter Federführung der Vorbachtaler Musikanten. Der Frickentalplatz wird für drei Tage zum Mekka von Motorradbegeisterten aus dem gesamten Bundesgebiet, die ein Faible für Blasmusik haben. Mehrere Hundert Gäste werden dazu im Vorbachtal erwartet, viele haben ihr Musikinstrument auf ihren „heißen Ofen“ gespannt und mit dabei. Zu diesem ganz besonderen Event in Niederstetten, das einmal jährlich immer an einem anderen Ort über die Bühne geht, hoffen die Macher darüber hinaus auf viele weitere Gäste, die natürlich dazu willkommen sind. Die drei Tage im Vorbachtal sind für viele Genuss pur.

Ein Blick auf das Programm der drei Tage: Freitag, 21. Juni: Ab 16 Uhr Eintreffen der Biker auf dem Frickentalplatz in Niederstetten. 18 Uhr gemütliches Beisammensein. 20 Uhr Unterhaltungsabend mit der „Egerländer Mafia“ in der Frickentalhalle. Samstag, 22. Juni: 9.30 bis 12.30 Uhr Verständigungsprobe Tutti Biker. 14 Uhr gemeinsame Ausfahrt durch die Region. 19 bis 21 Uhr Jubel-Konzert 30 Jahre „Biker machen Blasmusik“ in der Frickentalhalle. 21.30 Uhr Ausklang mit der Trachtenkapelle Bieberehren. Sonntag, 23. Juni: 9.30 Uhr Festgottesdienst in der Frickentalhalle. 11.30 Uhr Weißwurstessen. 14 Uhr Ausklang des Festwochenendes mit musikalischer Umrahmung durch die Vorbachtaler Musikanten zu deren 45. Geburtstag.

