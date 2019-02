Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt veranstaltet am Dienstag, 19. März, den alljährlichen Vortragsnachmittag für Frauen aus der Landwirtschaft. Die Veranstaltung findet im Eduard-Mörike-Haus, Austraße 40, in Bad Mergentheim statt und beginnt um 14 Uhr. Unter dem Thema „Biologische Rosenpflege und Rosenköstlichkeiten aus dem Taubertal“, berichtet Reinhold Schneider, Rosenhof Taubertal in Creglingen, aus seiner langjährigen Erfahrung im biologischen Rosenanbau und gibt hilfreiche Tipps zur Rosenpflege. Dabei wird auch die eine oder andere Rosenköstlichkeit verkostet. Nach dem Vortrag bleibt genügend Zeit zum gegenseitigen Austausch. Für die Verpflegung wird ein Kostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 15. März, erforderlich und wird unter Telefon 07931/48276307 oder per E-Mail an veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de. (der Veranstaltungstitel sollte im „Betreff“ angegeben werden), entgegen genommen. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019