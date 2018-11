Bis auf ein Kalb alle Tiere abgesetzt

Ilshofen.Anlässlich der Zuchtvieh- und Nutzkälberauktion der Rinderunion Baden-Württemberg wurden bei der jüngsten Versteigerung in Ilshofen 64 Stück Großvieh und 452 Kälber und Fresser zum Verkauf angeboten und bis auf ein Kalb restlos abgesetzt.

Sehr flott verlief der Verkauf der Bullen und der melkenden Tiere, die Bullenkälber blieben im Preis annähernd stabil, der Absatz der Kuhkälber gestaltet sich nach wie vor schwierig.

Die drei angebotenen Fleckviehbullen wurden zügig für durchschnittlich 2017 Euro verkauft. Den Tageshöchstpreis von 2450 Euro erlöste ein hoch typisierter Wobbler- Sohn aus einer starken Waldbrand- Tochter von der Klenk Fleckvieh GbR aus Kirchberg-Dörrmenz.

Mit 52 Fleckviehjungkühen war hier der Auftrieb wieder sehr gut und lockte Kunden aus nah und fern an. So traten einige Tiere den Weg in die Eifel und nach Frankreich an. Unangefochtene Spitzenjungkuh war eine Wassonst-Tochter vom Betrieb Schmid aus Hüttlingen-Mittellengenfeld. Knapp zweijährig abgekalbt überzeugte sie mit sehr guter Entwicklung, einem hervorragendem Euter, sehr viel Harmonie und leistete 30,3 kg Milch. Hubert Ewald aus Bräunlingen ließ sich diese hervorragende Jungkuh nicht entgehen und erhielt den Zuschlag bei 2420 Euro. An zweiter Stelle rangierte eine kapitale Isimo-Tochter vom Betrieb Funk aus Bühlerzell-Gantenwald, die für 2200 Euro in einen bekannten Ulmer Zuchtbetrieb ging. Der gleiche Betrieb sicherte sich für 2060 Euro eine mit einem sehr fest aufgehängten Euter ausgestattete Evergreen-Tochter von Familie Schneider aus Oberrot-Ebersberg. 2100 Euro erlöste der Betrieb Pröger aus Kirchberg-Dörrmenz für seine in allen Belangen überzeugende Monro- Tochter.

Komplettiert wurde die Spitzengruppe durch eine Vulkan-Tochter vom Betrieb Gommel aus Ditzingen, die mit 32,6 kg Milch 1980 Euro erlöste sowie einer Samland-Tochter mit 30,8 kg Milch von der Klenk Fleckvieh GbR, die genau 2000 Euro erlöste. Im Mittel erbrachten die Jungkühe ihren Verkäufern 1610 Euro.

Neben einer Mehrkalbskuh wurden acht, im Durchschnitt 440 kg schwere, Jungrinder zu durchschnittlich 742 Euro verkauft.

75 Kuhkälber wogen im Durchschnitt 77 kg und erlösten netto je kg Lebendgewicht 2,29 Euro bzw. 177 Euro je Tier. Hier ist hoffentlich die preisliche Talsohle erreicht, wobei die Kuhkälber die landesweit vorherrschende knappe Futterversorgung momentan mit am deutlichsten zu spüren bekommen.

Gut war das Angebot von 372 Bullenkälbern. Im Durchschnitt brachten diese 81 kg auf die Waage. Der Durchschnittspreis pendelte sich hier bei 4,72 Euro netto je kg Lebendgewicht bzw. rund 385 Euro je Tier ein.

Gute Kälber ab 75 kg erlösten bis 5,80 Euro netto. Problematisch in der Vermarktung sind nach wie vor Kälber unter 65 kg. Diese sind nur mit deutlichen Preisabschlägen zu verkaufen.

Sorgfältige Kälberaufzucht und eine Vermarktung im vom Markt geforderten Gewichtsbereich von 70 bis 100 kg macht sich momentan mehr denn je bezahlt. ths

