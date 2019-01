Niederstetten.An der Musikschule Hohenlohe gibt es eine neue Bläserklasse für Erwachsene. Es ist ein neues Angebot, das es ab Februar gibt. Voraussetzung zum Mitmachen ist die Freude am Musizieren und die Freude am Erlernen eines Blasinstrumentes wie Querflöte, Klarinette, Horn oder Tuba. Einsteigen kann jeder ohne Grundkenntnisse, auch Umsteiger sind willkommen. An einem Infoabend am Mittwoch, 16. Januar um 19 Uhr im Kult besteht die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren und sich für ein persönliches zu entscheiden. Interessenten, die an diesem Abend keine Zeit haben, sich in Niederstetten zu informieren, können sich direkt an die Musikschule wenden unter Telefon 07932/ 1377 oder per Mail unter info@musikschule.hohenlohe.de. mhrb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019