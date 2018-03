Blick auf die heitere, tänzerische Seite

Anzeige

Crailsheim.Erneut ist es dem Arbeitskreis Konzertgemeinde gelungen, den fast schon als „Crailsheimer Pianisten“ zu bezeichnenden Ramin Bahrami für einen Klaviersoloabend zu engagieren. Das Konzert findet am Sonntag, 18. März um 19.30 Uhr im Ratssaal statt. Ab 18.30 Uhr findet für Interessierte eine Einführung in die am Abend gespielten Werke statt.

Im März wäre Bach 333 Jahre alt geworden. Zum Anlass passend widmet Ramin Bahrami das Konzert Johann Sebastian Bach. Unter dem Titel „Bach und Tanz“ wird die heitere und tänzerische Seite von Bach hervorgehoben. Bahrami, international anerkannter Bachspezialist, spielt drei der insgesamt sechs Partiten BWV 825 - 830 und das italienische Konzert.

Ramin Bahrami wurde 1976 in Teheran geboren. Er studierte am Konservatorium „G. Verdi“ in Mailand, an der Accademia Pianistica „Incontri col Maestro“ in Imola und an der Hochschule für Musik in Stuttgart. Er perfektionierte sich bei Alexis Weissenberg, András Schiff, Robert Levin und speziell bei Rosalyn Tureck, jener Künstlerin, die Werke Bachs durch ihre Forschung und ihre Auftritte im 20. Jahrhundert besonders populär machte. Im Februar 1998 debütierte Ramin Bahrami am Teatro Bellini in Catania und wurde zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Seitdem gab er viele Konzerte in bekannten Sälen Italiens und Deutschlands, einschließlich der Mailänder Scala sowie bei internationalen Festivals. Im Januar 2009 wurde er mit dem Preis „Città di Piacenza - Guiseppe Verdi“ ausgezeichnet. stv