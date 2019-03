Neuenstein.Das Hohenlohe-Zentralarchiv in Neustein bietet am kommenden Samstag, 30. März, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr einen Blick hinter die Kulissen des historischen Archivs für Hohenlohe und das Archiv an.

Auf die Besucher wartet ein buntes Programm mit stündlichen Magazin- und Lesesaaleinführungen, einem Bücherflohmarkt und einer Kinderecke sowie einem Angebot für Kinder von sechs bis zwölf Jahren zum Thema „Die Welt der Ritter“ um 13.30 und 15.30 Uhr. Um 11, 13 und 15 Uhr dürfen sich alle Interessierten zudem auf die Enthüllung eines neu entdeckten geheimnisvollen Familienporträts aus dem 17. Jahrhundert freuen.

Einer der Höhepunkte des Tages ist die Restaurierungsvorführung des Instituts für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut, bei der die Besucherinnen und Besuchern von 11 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr live beim Restaurieren von Pergamenturkunden, Papierakten und Siegeln zuschauen können.

Um 16.34 Uhr liest Jan Wiechert zum Abschluss des Tages unter dem Titel „Langenburg 1634 – die Katastrophe“ aus dem Augenzeugenbericht des hohenlohischen Beamten Georg Friedrich Assum, der als Kind die Belagerung und Eroberung Langenburgs im Dreißigjährigen Krieg miterlebte.

Die Mitarbeiter des Hohenlohe-Zentralarchivs beraten den ganzen Tag über zu allen Fragen des Archivbesuchs inklusive der Orts-, Familien- oder landesgeschichtlichen Forschung in und um Hohenlohe. Der neu gegründete Verein „Hohenlohe historisch. Freundeskreis des Hohenlohe-Zentralarchivs Neuenstein“ wird sich an diesem Tag erstmals präsentieren. hzan

Eine Anmeldung ist nicht vonnöten, der Eintritt ist frei.

