Blicke auf Politik und Praxis

Öhringen.Die Interessengemeinschaft Schwein veranstaltet zusammen mit dem Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems und dem Landwirtschaftsamt des Hohenlohekreises am Donnerstag, 6. Dezember, um 13.30 Uhr in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Öhringen, Hindenburgstr. 60, den Hohenloher Schweinetag.

Alois Gerig MdB, Vorsitzender des Agrarausschusses im Deutschen Bundestag, gibt Einblicke in die Bundespolitik und beleuchtet den zukünftigen Weg der Schweinehaltung in Deutschland. Weiter geben Richard Riester von der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum Schwäbisch Gmünd und Herbert Klein von der Unabhängigen Erzeugergemeinschaft für Qualitätsferkel Hohenlohe-Franken Einblicke in den Schweinemarkt und der Preisfindung von Ferkel und Mastschweinen. Heike Hornstein stellt die neue Firma Objektplan Agrar vor, die Bauvorhaben im ländlichen Raum begleitet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018