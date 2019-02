Blumige Rhetorik statt handfester Festspiel-Abrechnung

Normalerweise ist eine Bürgerversammlung die Informationsquelle aus erster Hand und das im direkten Kontakt mit den Entscheidungsträgern. Nicht so die diesjährige Veranstaltung.

Schon die Antwort auf die erste Frage zu den Frankenfestspielen blieb der Bürgermeister schuldig. Er sah sich – auch auf Nachfrage – außerstande, den Erlös aus den 13016 Eintrittskarten zu beziffern. Statt dessen versuchte er mit blumiger Rhetorik die Zuhörer davon zu überzeugen, dass die Einnahmen aus dem Ticketverkauf – auch ein halbes Jahr nach dem Ende der Festspielsaison 2018 – noch immer nicht zu ermitteln sind und diese seiner Auffassung nach, ohnehin nicht aussagekräftig seien! Wieso eigentlich nicht? Was dann?

Der ratlos zurück gelassene Bürger wird sich die Frage stellen, wie es jedem anderen Veranstalter gelingt, die Einnahmen am Ende eines jeden Tages, bis auf die zweite Stelle nach dem Komma genau, abzurechnen. Warum das in der Festspielstadt an der Tauber einfach nicht funktionieren will, kann nur spekuliert werden; hat man doch eine zusätzliche Verwaltungskraft engagiert. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass sich die Entscheidungsträger in Stadtrat und Bürgermeisteramt – durch zuviel Transparenz – einfach nur gestört fühlen.

So ist es auch kein Zufall, dass vier Schaukästen am Rathaus – ganzjährig – mit Frankenfestspielen plakatiert sind und kein einziger für Infos aus dem Rathaus genutzt wird.

Selbst auf Deutschlands größter Baustelle, dem Bahnhof „Stuttgart 21“ ist das Amtsblatt der Landeshauptstadt öffentlich zugänglich. Aber auch das Stadviertelparlament in München-Maxvorstadt meldet sich mit einem Infokasten in der „U-Bahnstation Universität“ zu Wort.

Bei soviel Widerwillen verwundert es deshalb überhaupt nicht, dass der letztjährige Haushaltsplan erst mit halbjähriger Verspätung das Licht der Welt erblickte. Der aktuelle Bundeshaushalt mit 356,4 Mrd., der Haushalt der Stadt Würzburg mit knapp 544 Mio. und der der evang. Landeskirche mit 936 Mio. wurden schon im November verabschiedet und über den bayerischen Staatshaushalt 2019/20 wird dieser Tage verhandelt. Wieviel Zeit man sich im Röttinger Rathaus mit „den genauen Zahlen“ um den Haushalt 2019 gönnt, darüber darf man gespannt sein.

Die Idee, kommunale Infos ins Internet zu stellen, wie dies in vielen öffentlichen Verwaltungen längst selbstverständlich ist, wird sich wohl erst realisieren lassen, wenn eine neue Generation in Stadtrat und Bürgermeisteramt die Geschicke in der Europastadt übernimmt und das Zeitalter der Kulturanarchisten und Ignoranten beendet.

