Brand nahe Schloss Stetten

Künzelsau.Noch unklar ist die Ursache eines Feuers in einem Wohngebäude in der Ortschaft Schloss Stetten am Dienstag, gegen 13.30 Uhr. Über die Rettungsleitstelle des Hohenlohekreises wurde die Polizei über den Brand informiert. Obwohl zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Künzelsau mit den Abteilungen Stadt, Kocherstetten, Gaisbach und Mäusdorf sowie die Freiwillige Feuerwehr Öhringen mit der Drehleiter schnell vor Ort waren, konnte nicht verhindert werden, dass eine Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes, welches sich ungefähr 200 Meter von der historischen Burganlage entfernt befindet, zerstört wurde. Ein Ausbreiten oder Übergreifen der Flammen wurde durch die Feuerwehrleute abgewendet. Beim Versuch, das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen, wurde ein Mann leicht verletzt. Dieser wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und musste zur Beobachtung in eine Klinik gebracht werden. Die Bewohner befanden sich während des Feuers nicht in den Räumen und blieben unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Beamte des Polizeireviers Künzelsau versuchen nun, die Ursache des Feuers zu ermitteln.