Brücke wird eingeweiht

Ailringen.Der Mulfinger Teilort Ailringen begeht am Wochenende 3./4. August rund um das historische Rathaus am Marienbrunnen sein 34. Dorffest.

Beginn ist am Samstag, 3. August, um 17 Uhr mit einem ökumenischen Brücken-Festakt anlässlich der Inbetriebnahme und Segnung der neuen Brücke über den Rißbach. Anschließend ist Festbetrieb am Rathaus in der Ortsmitte. Ab 20 Uhr ist großer Stimmungs- und Unterhaltungsabend mit den „Eisinger Musikanten“.

Am Sonntag findet am Rathaus um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit dem Begriff und Thema „Brücken fürs Leben“, der musikalisch von der Winzerkapelle Klepsau umrahmt wird, statt. Ab 13.30 Uhr nehmen die Musikanten Dörzbach-Buchenbach auf der Aktionsbühne Platz.

Ailringen bietet aber mehr als nur kulinarische Köstlichkeiten. Die Macher des großen Festes haben wieder einmal ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Mit Attraktionen wie die Spielstraße, wird der Nachmittag für die Kinder zu einem Erlebnis der ganz besonderen Art.

Das Dorffest klingt am Sonntag Abend bei fröhlicher Stimmung mit Musik für jung und alt mit „ Otto und Hubba“ aus.

Neben dem schmucken Äußeren des Jagsttaldorfes haben vor allem das gute Zusammenwirken der Ortschaftsverwaltung, der örtlichen Vereine und Einwohner den jahrelangen Erfolg des Festes beim Publikum bewirkt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019