Buntes Programm über fünf Stunden

Niederstetten.Die Musikschule Hohenlohe veranstaltet am Sonntag, 24. Juni, zu ihrem 40. Jubiläum einen Tag der Musik in und um das Bildungszentrum Niederstetten. Um 13 Uhr beginnt ein fast fünfstündiges Programm mit Bläserklasse 4 und der BIZ- Connection. Kinder aus der Musikalischen Früherziehung präsentieren um 14 Uhr lustige Lieder und Tänze. Schulchor und Bläserklasse 3 aus der Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen lassen ein buntgemischtes Musikprogramm erklingen.

Zwischen 14 und 16 Uhr können in verschiedenen Klassenräumen viele, in der Musikschule unterrichteten Instrumente ausprobiert werden – Holzblasinstrumente, Klavier, Akkordeon, Schlagzeug bis hin zum Blechblasinstrument. Für Bewirtung ist gesorgt. Zwischen 15 und 16 Uhr musizieren junge Solisten und kleine Ensembles. Im Außenbereich des Bildungszentrums können die Kinder basteln und sich schminken lassen. Ein Luftballonkünstler zaubert allerhand lustige Figuren. An den Auftritt der Biz-Players um 16 Uhr schließt sich um 16.30 Uhr ein Abschlusskonzert mit Ensembles der Musikschule an. Blockflöten, Schlagzeug, Querflöten, Violinen, Blechbläser und Saxophone sind mit Musik aus aller Welt zu hören.