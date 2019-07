„Burnout“ bis Reifen platzen

Reichertswiesen.Ein etwas anderen Motorradtreffen veranstalten die „Streetfighter Ettetal“ an diesem Wochenende bei Reichertswiesen: eine „Burnoutparty“ bzw. ein Streetfightertreffen.

Die kleine Ortschaft liegt zwischen Riedbach und Herbsthausen an der B 290.

Streetfighter sind speziell zum Teil aufwändig und einmalig umgebaute Motorräder – natürlich mit technischer Abnahme –, die sich bei dieser Ortschaft jetzt ein Stelldichein geben.

Mittelpunkt des Geschehens ist eine so genannte Brennplatte. Hier werden Reifen zum Platzen gebracht, ein Reifenservice ist vor Ort. Es haben sich laut Veranstalter wieder Streetfighter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz angekündigt. Es sind aber auch alle anderen Biker willkommen.

Beginn ist am Freitag, 12. Juli ab 18 Uhr; die Veranstaltung dauert den ganzen über Samstag bis spät in die Nacht an. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019