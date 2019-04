Christian Stahl kocht mit

Niederstetten.Beim Niederstettener Genießermarkt kommen am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, 50 außergewöhnliche Feinkostproduzenten aus der Region zusammen. Die Palette der Anbieter reicht von Kürbisprodukten, Würzpasten und Honig-Sangria über Whisky, Ziegenkäse, Kaffee, handgefertigte Pralinen, Essige aus Wildblüten und Wildobst bis hin zu Meerrettichprodukten, Gewürzspezialitäten, Freiburger Käsekuchen, Trüffelprodukten, Grünkernerzeugnissen, Produkten vom Limpurger Rind und vom Zebu, Bauernhofeis, handwerklich hergestellte Senf-, Cassis- und Kürbisprodukte, BBQ-Soßen, Crêpes und Galettes sowie Flammkuchen und frisch zubereitete Forellen.

Der von der Frankfurter Allgemeinenen Sonntagszeitung zum „Winzer des Jahres 2018“ gewählte fränkische Weinmacher Christian Stahl gehört dabei – anders als von uns am Samstag berichtet – nicht zu den Ausstellern. Ihn und seine Weine kann man aber beim Genießermenü, das am Freitagabend den Genießermarkt eröffnet, erleben und genießen. Hier wird Stahl einen Zwischengang kochen.

Die 50 Stände verteilen sich in und vor der Alten Turnhalle unter weißen Pagodenzelten, die Seestraße entlang bis in den weitläufigen Hofgarten des Anwesens Dod. Jeweils um 16 Uhr gibt es an beiden Tagen auf der Bühne der Alten Turnhalle eine Schau-Kochvorführung. Um 19.30 Uhr spielt die Band „Ctwon Connection“ im Hofgarten Dod. Öffnungszeiten der Messe sind am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Mai, von 11.45 bis 18 Uhr. Informationen gibt es bei Heidi Maedel, Telefon 07932/6066717 oder unter heidi.maedel@niederstetten.de sem

